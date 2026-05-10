"Dachte, sie stirbt": Ulrich Tukurs Frau von Auto überrollt

Schockierende Neuigkeiten aus dem Privatleben von Ulrich Tukur (68): Die Ehefrau des Tatort-Stars, Katharina John, hatte kurz vor Silvester einen schweren Autounfall auf dem Grundstück des Paares in einem süditalienischen Bergdorf. Dabei wurde sie von ihrem eigenen Wagen überrollt. Laut Bild war Ulrich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Gegenüber dem Blatt schilderte der Schauspieler seinen Schrecken, als er von dem Unfall erfuhr: "Alles war zerschmettert, ich habe gedacht, sie stirbt."

Wie Ulrich erklärte, war Katharina ausgestiegen, um das Tor ihres Grundstücks zu öffnen, als sich der Wagen in Bewegung setzte. "Sie hatte die Handbremse nicht richtig angezogen", so der Schauspieler. Sie habe versucht, ins Auto zu springen und die Bremse zu ziehen, sei dabei aber mitgeschleift worden und unter dem Fahrzeug gelandet. Besonders dramatisch: Ein Nachbar fand sie erst rund zwei Stunden später schwer verletzt. Die Versorgung im örtlichen Krankenhaus sei "nicht so gut" gewesen, weshalb Ulrich den Transport nach Deutschland organisierte. "Meine Frau wurde mit dem Hubschrauber nach Berlin geflogen", erzählte er. Inzwischen sei sie zwar "auf dem Weg der Mobilisierung", doch: "Es ist noch ein langer Weg."

Ulrich und Katharina sind seit 1991 ein Paar und haben 2003 geheiratet. Vor rund fünf Monaten hatte Ulrich bereits ganz offen über sein Liebesglück gesprochen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa schwärmte er von der Ehe als Lebenswerk. "Man sollte sich bedingungslos dem widmen, was man tut, durch Täler der Anstrengung gehen und nicht aufgeben", sagte er damals. Gerade in einer Zeit, in der viele alles schnell wollten, hielt er dagegen: "Viele glauben, es gehe alles zack-zack, man müsse sich für nichts anstrengen." Seine Ehe mit Katharina beschrieb Ulrich zu diesem Zeitpunkt als echtes "Kunstwerk", an dem man mit Hingabe und Geduld arbeite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ulrich Tukur mit seiner Frau bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2022 im Palais am Funkturm in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ulrich Tukur, "Tatort"-Star

Anzeige Anzeige