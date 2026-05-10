Orlando Blooms Ex-Flammen Katy Perry & Miranda sind Freunde

Katy Perry (41) und Miranda Kerr (43) sind trotz Katys Trennung von Orlando Bloom (49) nach wie vor eng miteinander befreundet. Das zeigte die Sängerin jetzt auf Instagram, als sie in einem Foto-Rückblick auf den vergangenen April unter anderem ein gemeinsames Bild mit Miranda postete. Die beiden Frauen posierten zusammen mit Kelly Sawyer Patricof bei der Baby2Baby Mother's Day Celebration, die am 23. April in Los Angeles stattfand. Neben dem Auftritt mit Miranda teilte Katy in ihrer Bildergalerie auch Schnappschüsse mit ihrem neuen Partner Justin Trudeau (54) sowie Fotos ihrer Tochter Daisy Dove. "Der April macht, was er will", schrieb sie dazu.

Katy und Orlando hatten sich nach rund einem Jahrzehnt voller Höhen und Tiefen sowie einer sechsjährigen Verlobung im Jahr 2025 getrennt. Aus ihrer Beziehung stammt die gemeinsame Tochter Daisy Dove, die heute fünf Jahre alt ist. Mit dem Ex von Orlando, dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau, hat Katy inzwischen eine neue Beziehung gefunden. Die Verbindung zu Miranda, Orlandos Ex-Frau, blieb dabei offenbar bestehen.

Miranda und Orlando waren von 2010 bis 2013 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, Flynn. Seit 2017 ist das australische Model mit Evan Spiegel (35), dem Mitgründer von Snapchat, verheiratet. Gemeinsam haben die beiden drei Söhne, darunter der jüngste, Pierre, der 2024 zur Welt kam. Gegenüber Vogue Australia beschrieb Miranda das gemeinsame Co-Parenting mit Orlando und Katy einmal so: "Co-parenting mit Orlando und Katy ist etwas, worüber ich mich wirklich freue." Außerdem erklärte sie gegenüber E! News über ihre Freundschaft mit Katy: "Wir mögen uns wirklich, was hilft, und wir haben Flynns Bedürfnisse immer an erste Stelle gesetzt."

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Getty Images Katy Perry und Miranda Kerr im Januar 2023

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Instagram / katyperry Katy Perry und Miranda Kerr posieren mit Freundinnen, April 2026

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Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025