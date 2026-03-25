Mette-Marit nimmt überraschend am Staatsbesuch in Oslo teil

Unerwarteter Auftritt von Kronprinzessin Mette-Marit (52) in Oslo: Gemeinsam mit ihrem Mann, Kronprinz Haakon (52), hat sie eine Audienz im Königsschloss anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares begleitet. Der Auftritt kam überraschend, denn der Palast hatte sie für den Termin nicht angekündigt. Lediglich Haakon wurde von der Presse erwartet. Umso überraschender für alle Royalfans: Mette-Marit und Haakon begrüßten lächelnd und Händchen haltend ihre Gäste aus Belgien.

Die überraschende Teilnahme der Kronprinzessin erfolgte nur kurze Zeit, nachdem sie mit gesundheitlichen Problemen in die Schlagzeilen geraten war. Nach einem TV-Interview mit dem Sender NRK zu ihren Kontakten mit Jeffrey Epstein (†66) war Mette-Marit zuletzt sichtbar angeschlagen. Wie Se og Hør berichtete, sei Haakon mit seiner chronisch kranken Frau und einem Sauerstoffgerät gesichtet worden. Dagbladet veröffentlichte Fotos, die das Paar auf dem Weg zur Notaufnahme der Osloer Uniklinik sowie Mette-Marit später mit einem tragbaren Beatmungsgerät zeigen.

Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenfibrose, einer unheilbaren Erkrankung, die regelmäßig behandelt werden muss. Zuletzt hatte das norwegische Königshaus mitgeteilt, dass sich ihr Zustand so stark verschlechtert habe, dass Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation eingeleitet wurden. Von ihrem Gesundheitszustand hänge auch ab, ob sie künftig ihren royalen Pflichten nachgehen könne, sagte die 52-Jährige im Interview. "Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und diese bestimmt derzeit meinen Alltag. Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle überhaupt ausfüllen kann oder nicht", so die Kronprinzessin.

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Norwegen, 24. März 2026

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, Königin Mathilde und König Philippe beim Staatsbesuch in Norwegen, 24. März 2026

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IMAGO / PPE Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im August 2025