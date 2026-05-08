Freunde? MontanaBlack und Sally reagieren auf Liebesgerüchte

Zwischen MontanaBlack (38) und Sally alias SallysWelt soll etwas laufen – so lautete jedenfalls eine hartnäckige Theorie aus dem Internet. Im BILD-Talk auf der OMR haben die beiden Webstars nun gemeinsam Stellung bezogen und klargestellt, was wirklich hinter ihrer Beziehung steckt: Freundschaft und berufliche Zusammenarbeit – mehr nicht. Monte und Sally kennen sich seit Herbst 2024, als sie beim Big Brother-Ableger ihres gemeinsamen Kumpels Knossi (39) aufeinandertrafen und kurz darauf ihr erstes gemeinsames Video drehten.

Doch genau in dieser Zeit begannen die Spekulationen. Monte erinnerte sich im Talk grinsend an den Auslöser: "Weil du das gleiche Armband hattest wie meine Frau", sagte er in Richtung Sally. Diese ergänzte: "Und die gleiche Maniküre." Das reichte den Fans offenbar als Beweis. "Da haben die Leute bei TikTok Breakdance gemacht und geschrieben: 'Er ist zu 100 Prozent mit Sally zusammen'", erzählte der Streamer. Sein Fazit fiel deutlich aus: "Das war wirklich so ein Quatsch mit Soße." Tatsächlich ist Monte seit rund anderthalb Jahren mit einer Frau namens Lea zusammen, die er liebevoll als seine "Frau" bezeichnet – obwohl die beiden nicht standesamtlich verheiratet sind. Ihr Gesicht hat er der Öffentlichkeit bislang nicht gezeigt. Auch Sally hält ihren Partner bewusst aus dem Rampenlicht heraus, schwärmt aber in höchsten Tönen von ihm: "Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn – der Mann sieht gut aus, der ist der Hammer, er ist ein Traummann. Aber ich möchte ihn schützen und sagen: 'Ne, die Beziehung bleibt privat.'"

Dass Monte seine Privatsphäre schützt, zieht sich generell durch sein Leben. Der Streamer, der bürgerlich Marcel Eris heißt und in Buxtehude aufgewachsen ist, sprach zuletzt in einem langen Livestream auf Twitch darüber, dass er sich in seiner Heimatstadt nicht mehr wohlfühlt – zu viel Trubel, zu wenig Rückzugsmöglichkeiten. Privatleben und Öffentlichkeit klar voneinander zu trennen scheint für ihn also keine Frage mehr zu sein.

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Imago MontanaBlack und Sally Özcan beim OMR Festival 2026 in den Messehallen Hamburg

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Imago MontanaBlack und Sally Özcan auf der BILD-Stage beim OMR26 Festival in Hamburg

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Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas