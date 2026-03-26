Muttermund schon geöffnet: Kathi Wageners Geburt steht bevor

Katharina Wagener (30) steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes – und das könnte schon in den kommenden Tagen passieren. Auf Instagram teilte die Realitystar-Bekanntheit am heutigen Mittwoch ein neues Update zu ihrer Schwangerschaft. Bei ihrem Termin am Dienstag stellte ihre Frauenärztin fest, dass Katharinas Muttermund bereits zwei Zentimeter geöffnet ist. Die Wehen, die die werdende Mutter am Wochenende verspürte, waren also keine Einbildung – auch auf dem CTG waren leichte Kontraktionen zu sehen. Die Ärztin vermutet, dass der kleine Mann sich um die Ostertage herum auf den Weg machen wird.

In ihrem Post beschrieb Katharina, wie sehr sie die Nachricht ihrer Ärztin mitgenommen habe. "Als ich das gehört habe, hat mein ganzer Körper gezittert. Plötzlich fühlt sich alles so real an", schrieb sie auf Instagram. Obwohl es bereits ihre dritte Geburt ist, sei sie total aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich, gestand die 30-Jährige ihren Followern. Das Video zu ihrem Babybauch-Update stammt von einem professionellen Babybauchshooting, das in der dreiunddreißigsten Schwangerschaftswoche entstanden ist. Mittlerweile befindet sich Katharina bereits in der achtunddreißigsten Schwangerschaftswoche.

Die Influencerin ist bereits Mutter von zwei Kindern und hatte Mitte Februar bekannt gegeben, dass sie wieder schwanger ist. Damals befand sie sich in der zweiunddreißigsten Schwangerschaftswoche und gab an, dass es noch 59 Tage bis zu ihrem errechneten Entbindungstermin seien. Nun scheint es, als könnte ihr Sohn sogar etwas früher das Licht der Welt erblicken als ursprünglich geplant. Katharina hatte ihren Followern zudem bereits verraten, dass sie wieder einen Jungen erwartet.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener gibt ein Schwangerschafts-Update

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025