Countdown: In knapp zwei Monaten ist Katharina Wageners ET

Nicht mehr lange und Katharina Wagener (30) darf sich ganz offiziell Dreifach-Mami nennen: Die Reality-Bekanntheit hat auf Instagram verraten, dass es nur noch 59 Tage bis zu ihrem errechneten Entbindungstermin sind. In ihrem neuen Post erzählt Katharina ihren Followern, dass sie sich bereits in der zweiunddreißigsten Schwangerschaftswoche befindet und damit mitten im dritten Trimester steckt – ein echtes Finale im Bauch. Katharina sitzt auf dem Bild zum Post in einer Pyjamahose mit Bärchenmuster gemütlich im Schneidersitz und legt die schützende Hand auf ihre Kugel.

Zu dem Selfie-ähnlichen Post schreibt eine überraschte Katharina: "Ist das nicht krass, wie schnell diese Schwangerschaft vorbeigeht?" Auf Instagram will der Social-Media-Star außerdem wissen, wer von ihren Fans aktuell ebenfalls schwanger ist und wann deren Entbindungstermine liegen – ganz nach dem Motto: Dieses Wunder müssen doch gerade noch ganz viele Fans auch erleben! Schon kurz nach der Veröffentlichung des Beitrags sammeln sich die Reaktionen: In der ersten halben Stunde kommen 91 Likes und andere Interaktionen sowie sieben Kommentare zusammen. Unter den Hashtags "#32ssw", "#drittesbaby", "#dreifachmama", "#drittestrimester" und "#babycountdown" bündelt die Influencerin die wichtigsten Infos und schafft einen Ort, an dem sich werdende Eltern austauschen können.

Privat liegt hinter Katharina eine intensive Zeit, in der sich bei ihr nicht nur familiär, sondern auch emotional viel verändert hat. Die Reality-TV-Bekanntheit muss ihr Leben nach der Trennung von ihrem Partner Kevin Yanik (27) als alleinerziehende Mami neu organisieren. Die beiden lernten sich in der Datingshow Are You The One? kennen und lieben. Das Liebes-Aus kommentierte Katharina mit den Worten: "Mein Verstand sagt, es ist endgültig. Mein Herz wünscht sich, es wäre anders." In der Vergangenheit sprach sie offen darüber, wie wichtig ihr ein behutsamer Umgang mit ihren Kids ist und wie sehr sie versucht, ihnen Stabilität zu geben, obwohl sich die Familiensituation verändert hat. Auch jetzt nimmt die Influencerin ihre Community eng mit, zeigt ihren Alltag und gewährt Einblicke in die Mischung aus Vorfreude auf das Baby und den Herausforderungen eines neuen Familienlebens.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener gibt ein Schwangerschafts-Update

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025