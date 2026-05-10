Wie Mama: Will Paris Hilton Rolle bei "The Real Housewives"?

Paris Hilton (45) hat eine klare Ansage gemacht: Einen Platz im Cast von The Real Housewives of Beverly Hills wird es für sie so schnell nicht geben. Gegenüber dem Magazin People erklärte die Unternehmerin und Reality-Ikone, dass sie keinerlei Pläne habe, in die Fußstapfen ihrer Mutter Kathy Hilton (67) zu treten und bei der populären Bravo-Show einzusteigen. "Meine Mutter ist das Original und die Königin. Sie kann nicht übertroffen werden", betonte Paris bei der Veranstaltung.

Doch nicht nur die Ehrerbietung gegenüber ihrer Mutter hält Paris davon ab – auch ihr vollgepackter Terminkalender spielt eine Rolle. "Die Show hat zu viel Drama für mich", sagte sie und ergänzte, dass sie momentan schlicht "zu beschäftigt" sei. Tatsächlich hat die zweifache Mutter gerade alle Hände voll zu tun: Neben ihrer Karriere als DJane kümmert sie sich um ihre beiden Kinder Phoenix und London gemeinsam mit Ehemann Carter Reum. Zuletzt erschien außerdem ihre Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir", die Ende Januar in den Kinos anlief. Darin schwärmte sie über die Mutterschaft: "Die Art von Liebe, die so tief ist, dass sie dich für immer verändert. Wenn ich in die Gesichter meiner Babys schaue, sehe ich alles, was ich je sein sollte."

Kathy ist seit Staffel zehn in verschiedenen Rollen bei "The Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen – mal als Gast, mal als "Friend of the Housewives". Ihre Schwestern Kim Richards und Kyle Richards (57) gehörten bereits zur Originalbesetzung, als die Show 2010 startete. Auch Paris ist Reality-TV keineswegs fremd: Von 2003 bis 2007 stand sie gemeinsam mit Nicole Richie (44) für "The Simple Life" vor der Kamera. 2024 kamen die beiden für "Paris & Nicole: The Encore" auf Peacock noch einmal zusammen.

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Getty Images Paris Hilton und Kathy Hilton bei den MTV-Movie-Awards im Juni 2022

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Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, Februar 2025

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Getty Images Paris Hilton und Phoenix Barron bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles