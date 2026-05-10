LeAnn Rimes: Mühsamer Kampf mit Kehlkopfentzündung

LeAnn Rimes (43) kämpft sich nach einem gesundheitlichen Rückschlag zurück ins Rampenlicht. Die Sängerin musste Anfang Mai mehrere Konzerte absagen, weil sie sich mit Covid infiziert hatte und zusätzlich unter einer schweren Kehlkopfentzündung litt. Auf Instagram erklärte LeAnn ihren rund 1,1 Millionen Followern, wie sehr es ihr das Herz breche, Auftritte canceln zu müssen. Nur wenige Tage später meldet sie sich nun aus Nashville mit einem besonderen Update: In einem neuen Clip zeigt sie sich bei den Proben und singt ihren Hit "Commitment".

Zu dem Video, das sie am Mittwoch teilte, schrieb LeAnn, sie arbeite sich noch immer durch die Stimmpause, versuche aber, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Gleichzeitig wollte sie ein besonderes Jubiläum nicht verstreichen lassen: den Jahrestag ihres Albums "Sitting on Top of the World". "Ich weiß, das ist einer eurer Favoriten, den ich lange nicht gespielt habe", erklärte die Musikerin in ihrem Instagram-Post und kündigte an, "Commitment" für die kommende Tour neu arrangiert zu haben. Ihre Fans feiern die intime Probeaufnahme: "Die Stimme ist zurück!", jubelt ein Follower in den Kommentaren. Ein anderer schwärmt: "Gänsehaut am ganzen Körper. Ich weine nicht… du tust es." Viele Anhänger zeigen sich besonders begeistert von der rohen, reduzierten Version des Songs und wünschen der Countrykünstlerin schnelle Besserung.

Der aktuelle Rückschlag ist nicht die erste Gesundheitsbaustelle, mit der LeAnn sich in diesem Jahr auseinandersetzen muss. Bereits im Januar unterzog sie sich in einer Spezialklinik in Nashville einer aufwendigen Blutreinigung, um ihren Körper von Schimmel, Mikroplastik und anderen Belastungen zu befreien. "Ich verlange meinem Körper so viel ab und es ist mir unglaublich wichtig, so gut wie möglich für ihn zu sorgen", erklärte sie damals. Die Behandlung habe ihren Angaben nach zehntausende Dollar gekostet. Schon im vergangenen Jahr hatte sie zudem eine peinliche Panne auf der Bühne überstanden, als ihr bei einem Auftritt in einem Casino in Washington plötzlich eine Zahnbrücke herausfiel. Auf Instagram erzählte sie später mit einem Augenzwinkern von dem Moment und machte deutlich, dass sie trotz solcher Zwischenfälle und gesundheitlicher Hürden ihren Beruf weiter mit ganzer Leidenschaft ausübt.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes und Eddie Cibrian, 2022