Darum hielt Jacob Elordi seinen Flirt mit Kendall geheim

Zwischen Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) soll es gewaltig knistern. Die beiden halten ihre Beziehung derzeit noch aus der Öffentlichkeit heraus, obwohl sie bereits beim Knutschen auf dem Coachella Festival erwischt wurden. Dafür soll der Schauspieler auch einen guten Grund haben, denn mit dem Reality-Fernsehen, das das Model berühmt machte, kann er nichts anfangen. "Er verachtet die gesamte Reality-TV-Szene zutiefst. Jacob sieht sich als Teil der künstlerischen Seite Hollywoods – Literatur, Film, Charakterarbeit – und er möchte nicht in diese oberflächliche, von Influencern geprägte Welt eingeordnet werden", verrät ein Insider gegenüber OK!. Vor allem deshalb soll Jacob seine Verbindung zu Kendall mit Diskretion behandeln.

Kendalls Herkunft aus einer der berühmtesten Reality-Familien überhaupt ändert aber offenbar nichts an seinen Gefühlen für sie. Immerhin hat sie sich mittlerweile auch erfolgreich eine eigene Karriere außerhalb des Fernsehens in der Modebranche aufgebaut. Laut der Quelle verbringen die beiden viel Zeit zusammen und lernen sich kennen. "Jacob bewundert Kendall als Person. Aber er ist sich bewusst, dass jede Verbindung zu dieser Familie mit Kameras, genauer Beobachtung und Vorteilen über Ruhm einhergeht, die er vermeiden möchte. Das mag extrem snobistisch klingen, aber so ist es nun mal", ergänzt der Insider. Der Australier sorge sich, dass sein Ruf von der "Kardashian-Jenner-Maschinerie" überschattet werden könnte.

Trotzdem daten Kendall und Jacob sich jetzt wohl schon seit mehreren Monaten. Auf dem Coachella im April wurden die beiden das erste Mal zusammen gesehen. Die Klatsch-Seite DeuxMoi veröffentlichte Bilder, die sie sehr vertraut auf einer der Afterpartys zeigten. Insidern zufolge läuft es richtig gut zwischen dem "Frankenstein"-Darsteller und der Tochter von Kris Jenner (70). Sollte die Beziehung irgendwann offiziell werden, hätten sie sogar das Potenzial, eines der Traumpaare Hollywoods zu werden. Die Fans sind davon schon jetzt überzeugt. "Wenn Kendall und Jacob Elordi es bestätigen, wären sie meiner Meinung nach das schönste Paar der Welt", kommentierte nicht nur ein User die Gerüchte unter dem Instagram-Beitrag des Portals.

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt