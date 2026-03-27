Diese "Scrubs"-Figur gibt es nur in der deutschen Version

Das Reboot der beliebten Krankenhaus-Sitcom Scrubs läuft jetzt auch in Deutschland und bringt John J.D. (Zach Braff, 50), Turk (Donald Faison, 51) und weitere bekannte Gesichter wie Elliot (Sarah Chalke, 49) und Carla (Judy Reyes, 58) zurück ins Sacred Heart. Fans, die die Serie auf Deutsch verfolgen, werden jedoch weiterhin vergeblich auf den Auftritt einer Person warten, die regelmäßig über die Lautsprecher des Krankenhauses ausgerufen wird: Schwester Lori Nelson. Der Name dürfte vielen bekannt vorkommen, die den Hintergrundgeräuschen der Serie Beachtung schenken – meist ertönt er, während sich die Hauptcharaktere unterhalten.

Doch ein Gesicht zu diesem Namen gibt es nicht, denn die Krankenschwester existiert ausschließlich in der deutschen Synchronfassung, wie Kino.de berichtet. In der englischen Originalversion von "Scrubs" wird Schwester Lori Nelson nie erwähnt. An den Stellen, an denen deutschsprachige Zuschauer ihren Namen hören, gibt es im Original schlichtweg keine Lautsprecheransage. Die mysteriöse Krankenschwester ist somit eine reine Erfindung der deutschen Synchronisation.

Die Sprachaufnahme von Schwester Lori Nelson hat es sogar über "Scrubs" hinaus zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Die gleiche deutsche Aufnahme wird nämlich auch in anderen Serien verwendet, darunter "Sons of Anarchy", Sex and the City und Navy CIS – stets in Szenen, die in einem Krankenhaus spielen. Das "Scrubs"-Reboot können Fans auf Disney+ streamen, wo ab sofort jeden Mittwoch eine neue Episode der Neuauflage erscheint.

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2025 Disney. All rights reserved. Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars

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2025 Disney. All rights reserved. Donald Faison, Sarah Chalke und Judy Reyes in "Scrubs"

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2025 Disney. All rights reserved. Donald Faison und Zach Braff in "Scrubs"