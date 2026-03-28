"Scrubs"-Macher korrigieren Röntgenbildfehler im Intro

Zach Braff (50), Donald Faison (51) und Sarah Chalke (49) schlüpfen wieder in ihre Kasacks: Die Serie Scrubs kehrt zurück – und die Macher nutzen die Gelegenheit, um einen langjährigen Fehler aus der Originalserie endlich zu korrigieren. Acht Staffeln lang zeigte das Intro der US-Krankenhaus-Sitcom ein Röntgenbild der Hauptfigur J.D., das verkehrt herum hing. Fachkundigen Zuschauern war dieser Patzer über Jahre hinweg ein besonders schmerzhafter Dorn im Auge – immerhin rühmte sich die Serie dafür, andere medizinische Details meist vergleichsweise korrekt darzustellen. Die neue Revival-Serie, die ab dem 25. März hierzulande auf Disney+ startet, räumt nun mit diesem Problem auf.

Der Fehler war den Machern durchaus bewusst und wurde sogar einst in der Originalserie thematisiert. In Staffel 5, Folge 23, mit dem Titel "Mein neuer Schwarm" flirtet J.D. mit Dr. Kim Briggs, gespielt von Elizabeth Banks (52), die ihm offenbart, dass sie bereits seit Jahren im Krankenhaus arbeitet. Im verlängerten Intro nahm sie damals das Röntgenbild ab, schaute es sich genervt an und erklärte, dass es verkehrt herum hänge und sie das seit Jahren störe. In einem Interview mit Architectural Digest berichtete Zach, der jetzt auch als ausführender Produzent der Serie fungiert, von den Gesprächen im Team: "Es gab viele Diskussionen darüber, ob wir das Röntgenbild in der neuen Version weiterhin spiegelverkehrt darstellen sollten. Aber wir dachten uns: Weißt du was? Es ist digital, und die Ärzte sind mittlerweile sehr erfahren. Es dürfte also wohl richtig herum sein."

Die Serie trug einst in Deutschland den Untertitel "Die Anfänger" – und genau damit spielte sie inhaltlich: Viele Geschichten drehten sich um die ersten Schritte der Hauptfiguren im Klinikalltag. Im Zentrum standen dabei enge Beziehungen: die enge Freundschaft von J.D. und Turk, die On-off-Liebe zwischen J.D. und Elliott und die Beziehung von Turk und Carla. Gerade diese persönlichen Verbindungen machten den Charme der Serie aus. Dass aus den damaligen Anfänger-Ärzten im Laufe der Jahre routinierte Teams mit geschärftem Blick fürs Detail wurden, passt daher zur Entwicklung der Figuren. Mit der nun dauerhaft richtigen Röntgenaufnahme spiegelt der Vorspann diese gewachsene Sicherheit der Clique auch visuell wider – eine kleine Veränderung mit großer Symbolkraft für treue Zuschauer.

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Donald Faison, Zach Braff, Sarah Chalke und Judy Reyes, Darsteller von "Scrubs"

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2025 Disney. All rights reserved. Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars

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Getty Images Der "Scrubs"-Cast