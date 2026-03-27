Ex-Prinz Andrew mit unbekannter Begleiterin gesichtet

Andrew Mountbatten-Windsor (66) steckt nun offenbar mitten im Umzug: Der Royal wurde jetzt in einem Range Rover auf dem Weg zu seinem neuen Anwesen auf dem Sandringham-Gelände in Norfolk gesichtet. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, sitzt er selbst am Steuer, während sein Personenschützer auf dem Beifahrersitz Platz nimmt und einen von Andrews Hunden auf dem Schoß hält. Besonders auffällig: Auf dem Rücksitz des Wagens zeichnet sich die Silhouette einer Frau ab. Um wen es sich bei der mysteriösen Begleitung handelt, ist bislang nicht bekannt. Aktuell lebt Andrew noch in Wood Farm, ebenfalls auf dem Sandringham-Gelände, während Marsh Farm für ihn renoviert wird.

Rund um Marsh Farm verdichten sich unterdessen die Hinweise auf einen baldigen Einzug. Laut Daily Mail sind bereits Hunderte Umzugskartons sowie mehrere Lkw-Ladungen mit Kunstwerken auf dem Anwesen eingetroffen, die sein neues Zuhause schmücken sollen. Die Kartons waren mit "HRH" beschriftet – der Abkürzung für "His Royal Highness" – obwohl Andrew seine royalen Titel inzwischen niederlegen musste. Auf dem Grundstück befindet sich zudem ein großes Mobilheim, in dem Mitarbeiter untergebracht werden sollen, da im Haupthaus während der Renovierungsarbeiten offenbar nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Der Umzug folgt auf Andrews Abschied aus der Royal Lodge in Windsor, wo er über viele Jahre gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) lebte. Sein Bruder König Charles (77) hatte ihn zuvor zum Verlassen des Anwesens aufgefordert, nachdem neue Details zu Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) öffentlich geworden waren. Die Enthüllungen führten sogar dazu, dass Andrew Mitte Februar – ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag – wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet wurde. Wie Andrew mit den heftigen Vorwürfen umgeht und wie sein neues Umfeld in Sandringham abseits der aktuellen Range-Rover-Sichtung tatsächlich aussieht, bleibt offen.

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Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

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Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025