Fans empört: Alex Warrens iHeartRadio-Awards-Rede überspielt

Alex Warren (25) hat am Donnerstag bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood einen der wichtigsten Preise des Abends gewonnen – doch sein großer Moment wurde ihm buchstäblich gestohlen. Als der Musiker für seinen Hit "Ordinary" als Song of the Year ausgezeichnet wurde, zeigte die Kamera zunächst noch, wie er überglücklich von seinem Platz aufsprang und sich auf den Weg zur Bühne machte. Doch statt seine Dankesrede zu übertragen, beendete der Sender Fox die Live-Übertragung abrupt und schaltete in die Werbepause. Die Show hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ihre geplante Sendezeit um etwa zwei Minuten überschritten, weshalb offenbar die Entscheidung getroffen wurde, die Übertragung zu beenden, bevor Alex überhaupt ein Wort sagen konnte.

In den sozialen Medien machten Fans ihrem Unmut über den TV-Schnitt Luft. "Sie haben buchstäblich den Song of the Year angekündigt und dann endete die Show 10 Sekunden später, während Alex Warren zur Bühne lief. Wer führt hier Regie?", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentierte: "Alex Warren wird einfach ständig übergangen, ich kann nicht glauben, dass sie die Übertragung einfach so abgebrochen haben." Auch andere Zuschauer zeigten sich fassungslos darüber, dass ausgerechnet der Gewinner der letzten und wichtigsten Auszeichnung des Abends keine Gelegenheit bekam, seine Dankesrede zu halten. Später posierte Alex im Presseraum gemeinsam mit seiner Ehefrau Kouvr Annon (25) stolz mit seinen insgesamt vier Trophäen des Abends.

Neben dem "Song of the Year" konnte Alex bei der Preisverleihung auch die Auszeichnungen für "Best New Pop Artist", "Breakthrough Artist of the Year" und "Favorite Debut Album" entgegennehmen. Für den 25-Jährigen war es bereits der zweite unangenehme Moment bei einer großen Award-Show innerhalb kurzer Zeit – erst im vergangenen Monat hatte er bei den Grammys ebenfalls einen schwierigen Moment erlebt. Alex ist seit 2022 mit Kouvr verheiratet und hat sich in den vergangenen Jahren von einem Social-Media-Star zu einem erfolgreichen Musiker entwickelt. Sein Song "Ordinary" entwickelte sich zu einem großen Hit und verhalf ihm nun zu seinem Durchbruch in der Musikindustrie.

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Getty Images Alex Warren performt bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Alex Warren bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Kouvr Annon und Alex Warren bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

Wie findet ihr es, dass FOX die Übertragung genau beim "Song of the Year" gekappt hat? Unprofessionell – der wichtigste Moment gehört on air. Verständlich, wenn die Sendezeit rum ist – Regeln sind Regeln. Ergebnis anzeigen