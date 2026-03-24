Miley Cyrus enthüllt Disney-Beziehung mit Dylan Sprouse

Miley Cyrus (33) hat jetzt ein süßes Geheimnis aus ihrer Disney-Zeit gelüftet. Die Sängerin bestätigte in der Jubiläumssendung "Hannah Montana 20th Anniversary Special", die am 24. März auf Disney+ und Hulu ausgestrahlt wurde, dass sie während ihrer gemeinsamen Jahre beim Disney Channel heimlich mit Dylan Sprouse (33) zusammen war. "Dylan Sprouse war mein Freund", erzählte Miley gegenüber Alex Cooper (31) in der Sendung und fügte hinzu: "Ich denke, er war der Süßeste." Damit bestätigte die "Flowers"-Interpretin die Gerüchte, die seit Jahren kursierten. "Es ist wahr, bestätigt", stellte sie klar.

Miley erinnerte sich außerdem daran, wie sie während ihrer Beziehung viel Zeit mit Dylan und dessen Zwillingsbruder Cole Sprouse (33) verbrachte. "Dylan war mein Schwarm", verriet sie weiter. "Ihr Vater nahm uns zum Sushi mit. Ich war voll in die ganze Kultur eingetaucht, und es war ein Zwei-für-Eins-Deal. So nach dem Motto: Bring den Bruder mit." Die beiden waren auch gemeinsam mit Cole und Raven-Symoné in einem dreiteiligen Crossover-Special im Jahr 2006 zu sehen, das ihre jeweiligen Shows "Hannah Montana", "The Suite Life of Zack & Cody" und "That's So Raven" verband. Dylan hatte die Beziehung bereits 2008 bei "Jimmy Kimmel Live!" angedeutet und gescherzt: "Wir haben uns an ihrem Set getroffen, glaube ich, und wir waren zusammen. Und dann lief Nick Jonas vorbei und es war vorbei."

Dylan, der 2023 mit dem Model Barbara Palvin (32) den Bund fürs Leben geschlossen hat, war etwa elf oder zwölf Jahre alt, als er mit Miley zusammen war. Die Sängerin selbst ist mittlerweile mit dem Musiker Maxx Morando (27) verlobt und äußerte sich auch zu ihrem Ex Nick Jonas, mit dem sie nach Dylan zusammen war und 2007 eine turbulente Trennung durchlebte. "Ich mag Nick, ich stehe auf ihn", sagte sie im Juni im Podcast "Every Single Album". "Er ist verheiratet und hat Kinder. Wir alle ziehen weiter. Alles ist gut in der Welt." Sie fügte hinzu, dass sie "Niley für immer" sei und damit zeigte, dass zwischen den ehemaligen Teenagerstars keine schlechten Gefühle mehr bestehen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Miley Cyrus und Dylan Sprouse, Collage

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Getty Images Dylan und Cole Sprouse im Juli 2008

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BROADIMAGE INC./ ActionPress Miley Cyrus und Nick Jonas