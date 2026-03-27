Ryan Gosling plaudert überraschend über sein Liebesleben

Ryan Gosling (45) hat sich in einem Interview zu seinem Liebesleben mit Partnerin Eva Mendes (52) geäußert. Der Schauspieler wurde im Podcast "New Heights" gefragt, ob er wie sein "Blade Runner 2049"-Kollege Harrison Ford (83) die Soundtracks seiner eigenen Filme auflegen würde, wenn es intim wird. Die Antwort des 45-Jährigen fiel eindeutig aus: "Nein. Das ist ein hartes Nein. Das ist ein einfaches, einfaches Nein", erklärte Ryan in der am Donnerstag veröffentlichten Folge. Die seltene Äußerung zu seinem Liebesleben kam überraschend, denn das Paar hält alles Private normalerweise strikt unter Verschluss und tritt so gut wie nie gemeinsam auf roten Teppichen auf.

Eine Ausnahme machte Ryan kürzlich jedoch für Eva. Anlässlich ihres 52. Geburtstags am 5. März nahm er die gebürtige Miamierin als Begleitung zu seinem Auftritt in "The Tonight Show" mit. Die beiden sollen sich Gerüchten zufolge 2022 heimlich das Jawort gegeben haben, nachdem sie bereits zwei gemeinsame Töchter bekommen hatten. Eva selbst hält ihren Ehestatus bewusst "mysteriös", trägt aber ein Tattoo mit dem Schriftzug "Gosling" am Handgelenk und bezeichnet Ryan als ihren "Ehemann". Das Paar kümmert sich ohne die Hilfe von Babysittern oder Nannys um ihre Töchter Esmeralda, elf Jahre alt, und Amada, die bald zehn wird.

Ryan und Eva lernten sich bereits kennen, bevor sie 2011 am Set des Kriminaldramas "The Place Beyond the Pines" als Liebespaar vor der Kamera standen. Eva zog sich vor zwölf Jahren aus ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere zurück, nachdem sie in Ryans Regiedebüt "Lost River" mitgespielt hatte. Seitdem widmet sie sich ihrer Familie und ihrer Kosmetikmarke Skura Style. Auf Instagram zeigte die Unternehmerin mit 12,8 Millionen Followern kürzlich ihre Unterstützung für Ryans neuen Film "Project Hail Mary". "Ich habe mich in Ryland Grace verliebt und jetzt hat dieser verdammte Alien Rock auch mein Herz", schwärmte Eva über Ryans Rolle als Astronaut mit Gedächtnisverlust. Vor Eva war Ryan unter anderem mit seinen damaligen Filmpartnerinnen Rachel McAdams (47) und Sandra Bullock (61) liiert.

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

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Pascal Le Segretain / Getty Ryan Gosling und Harrison Ford

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Dave Allocca/ Startraks Photo Eva Mendes und Ryan Gosling