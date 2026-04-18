Eva Mendes plaudert über intime Date-Nächte mit Ryan Gosling

Eva Mendes (52) gewährt einen selten privaten Einblick in ihre Beziehung mit Ryan Gosling (45). Im Gespräch mit dem Magazin People verrät die Schauspielerin, dass ihr letztes Date mit dem Hollywoodstar reichlich prickelnd war. "Ja, wir haben regelmäßig Date-Nights", sagt Eva zunächst. Auf die Nachfrage, was diese Paar-Abende ausmache, antwortet sie lachend: "All das Unsägliche." Und noch etwas hält die Funken am Fliegen: "Wir mögen Filme und wir gehen gerne ins Kino, also versuchen wir, das am Leben zu halten", erklärt sie weiter.

Neben den intimen Einblicken in ihr Liebesleben spricht Eva auch darüber, wie entspannt der Alltag des Paares abläuft, wenn sie gemeinsam unterwegs sind. Laut der Schauspielerin verhalten sich Fans meistens sehr rücksichtsvoll, wenn sie und Ryan privat ausgehen. "Die Leute sind normalerweise entspannt", berichtet sie und ergänzt, dass es ihrer Meinung nach darauf ankommt, welche Orte man aufsucht: "Wenn man Aufmerksamkeit will, geht man an bestimmte Orte, und wenn nicht, weiß man, wohin man gehen muss. Wir machen Letzteres."

Ryan und Eva sind seit 2011 ein Paar. Sie trafen erstmals zufällig in einem Flugzeug aufeinander und spielten später im Film "The Place Beyond the Pines" ein Liebespaar. Inzwischen sind sie verheiratet und ziehen gemeinsam ihre zwei Töchter Esmeralda (11) und Amada (10) groß. Familienzeit ist Eva wichtig, wie sie im Interview berichtet – ebenso wie gemeinsame Date-Nächte zu zweit. Auch beruflich ist sie breit aufgestellt: Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Markenbotschafterin und Mitinhaberin des Reinigungs- und Schwammunternehmens Skura Style. Privat und geschäftlich läuft es also rund für Eva.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Dave Allocca/ Startraks Photo Eva Mendes und Ryan Gosling