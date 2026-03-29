Ryan Goslings Perücken-Trauma dank Steve Carells Kommentar

Ryan Gosling (45) hat ein Perücken-Trauma – und daran ist Steve Carell (63) schuld. Der Schauspieler war am 18. März bei Seth Meyers (52) in der "Late Show" zu Gast und sprach dort über seine krasse optische Verwandlung für seinen neuen Science-Fiction-Film "Project Hail Mary", in dem er mit langen, höhlenmenschartigen Haaren und einem buschigen Bart zu sehen ist. Warum er zunächst zögerte, seinen Look so drastisch zu verändern? Die Schuld dafür gibt Ryan seinem Kollegen Steve, mit dem er 2015 für den Film "The Big Short" vor der Kamera stand.

"Ich mache das nicht oft", gestand Ryan in Bezug auf seinen "Weltraum-Höhlenmenschen"-Look in "Project Hail Mary" und erinnerte sich an eine unangenehme Situation am Set von "The Big Short". "Ich habe ein kleines Trauma, weil ich es bei diesem Film versucht habe. Und als ich in meiner Perücke und meinem Kostüm rauskam, lief ich direkt Steve Carell über den Weg, der die erste Person war, die ich sah. Er starrte mich nur an", erzählte der Schauspieler. Dann habe Steve ihm gesagt: "Mach das nie wieder." Ryan scherzte: "Ich dachte nur: 'Verdammt.'" Das sei das Letzte, was man von einem Szenenpartner hören wolle, bevor man zum ersten Mal vor die Kamera tritt. Im Anschluss witzelte Seth, dass Ryan seitdem wohl nie wieder mit Steve zusammengearbeitet habe. "Ich habe nie wieder mit ihm gesprochen", bestätigte der "La La Land"-Star sarkastisch.

"Project Hail Mary", der am 20. März in die Kinos kommt, handelt von einem Naturwissenschaftslehrer, der ins All geschickt wird, um die Menschheit zu retten. Ryan spielt darin Ryland Grace, der im Weltall feststellt, dass er nicht allein ist und auf einen Außerirdischen namens Rocky trifft. Bei den Dreharbeiten halfen dem 45-Jährigen sogar seine beiden Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee, die er mit Langzeitpartnerin Eva Mendes (52) hat. "Manchmal, wenn ich arbeitete und ich die Dinge ein bisschen verändern musste, kamen meine Kinder rein und ich hatte einen Kopfhörer im Ohr und sie sprachen für Rocky, sodass ich mit ihnen als Rocky reden konnte", verriet Ryan gegenüber People. "Es gibt einige Momente im Film, in denen ich lache oder einfach so charmiert von ihm bin – das sind tatsächlich meine Kinder, die mit mir reden und mir helfen."

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Getty Images Ryan Gosling bei der Premiere von "The Fall Guy" in Paris

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Getty Images Steve Carell im Mai 2023 in Cannes

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler