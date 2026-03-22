Darum zeigen Ryan und Eva Mendes keine Bilder ihrer Kinder

Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (52) gehören zu den Paaren in Hollywood, die ihr Privatleben besonders schützen. Gemeinsam haben die beiden Schauspieler zwei Töchter, Esmeralda und Amada, doch Bilder der Kinder sucht man im Netz vergeblich. Eva erklärte bereits im April 2020 auf Instagram, warum sie keine Fotos ihrer Familie postet: "Ich habe immer eine klare Grenze gezogen, wenn es um meinen Mann und meine Kinder geht", schrieb sie damals. Die Schauspielerin führte weiter aus, dass ihre Kinder noch zu jung seien, um zu verstehen, was es wirklich bedeute, wenn ihre Bilder veröffentlicht würden. Erst wenn sie alt genug seien, um ihr Einverständnis zu geben, werde sie Fotos von ihnen teilen.

Umso überraschender war nun der gemeinsame Auftritt des Paares in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51) am 5. März. Es war das erste Mal seit 2015, dass Ryan und Eva zusammen bei einem öffentlichen Event im Showgeschäft zu sehen waren. Der Moderator hatte das Publikum mit Lehrern gefüllt und eine Highschool-Marching-Band engagiert, um Eva an ihrem 52. Geburtstag zu überraschen. Das Paar hielt Händchen und teilte sogar einen Kuss vor laufender Kamera. Der Anlass für den seltenen gemeinsamen Auftritt war Ryans neuer Film "Project Hail Mary", der am 20. März in die Kinos kommt. Auch bei "Saturday Night Live" am 7. März vergaß der Schauspieler nicht, seiner Partnerin zu gratulieren und seinen Töchtern eine Liebeserklärung zu senden.

Die beiden sind seit den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" im Jahr 2011 ein Paar und führen eine bewusst zurückgezogene Beziehung. Eva zog sich nach dem gemeinsamen Film weitgehend aus dem Rampenlicht zurück, um sich auf die Familie zu konzentrieren. Während Ryan weiterhin Filme dreht, kümmerte sie sich vorrangig um die Kinder zu Hause. "Es war fast wie eine nonverbale Vereinbarung, dass er arbeiten geht und ich arbeite. Ich arbeite nur hier", erklärte die Schauspielerin 2024 gegenüber Entertainment Tonight. Ihre Töchter sind mittlerweile elf und neun Jahre alt. Dass das Paar nun erstmals seit Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera auftrat, zeigt, dass sie eine neue Phase erreicht haben, in der sie sich wieder wohler damit fühlen, als Duo in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

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Dave Allocca/ Startraks Photo / ActionPress Ryan Gosling und Eva Mendes bei einer Premiere

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Eva Mendes und Ryan Gosling in "The Place Beyond the Pines"