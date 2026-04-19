Ryan Goslings Geheimnis: So bleibt der Star in Topform

Ryan Gosling (45) gehört zu den wenigen Schauspielern Hollywoods, die ihren Körper konsequent und glaubwürdig an jede Rolle anpassen – ohne dabei jemals aus der Form zu geraten. Ein einheitlicher Plan? Fehlanzeige! Sein Ansatz verbindet klassisches Krafttraining mit funktionellen Bewegungsformen. Für "La La Land" absolvierte er neben dem Studiotraining täglich bis zu zwei Stunden Tanzunterricht, für "Only God Forgives" trat er in die Welt des Muay Thai ein. Ryan selbst fasste seinen unorthodoxen Zugang zu Bewegung laut dem Belfast Telegraph einmal so zusammen: "Ich mache gerne Sport, aber ich mag keine Workouts oder das Fitnessstudio. Ich mache gerne Ballett und Turnen."

Für anspruchsvolle Action-Produktionen wie "The Fall Guy" trainierte er laut Men's Health rund 16 Wochen lang nahezu täglich und baute dabei etwa sieben Kilogramm Muskelmasse auf. Sein Wochenplan umfasste fünf Krafteinheiten sowie mehrere Tage Stunt-Training und tägliche Cardio-Einheiten. Die Kraftsessions basierten auf klassischen Grundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken, ergänzt durch explosive Bewegungsformen wie Sprungkniebeugen, Medizinballwürfe und plyometrische Liegestütze. Das Stunttraining mit professionellen Teams diente dabei nicht nur dem Erlernen von Choreografien und Sturztechniken, sondern gleichzeitig als intensive Konditionseinheit. Für "Barbie" hingegen arbeitete Ryan an einem ausgewogeneren Ganzkörperprogramm, das Beweglichkeit und Rumpfstabilität in den Vordergrund stellte. Ryans "Barbie"-Kollege Simu Liu (37) beschrieb ihn gegenüber Entertainment Weekly als jemanden, der "auf jeden Fall so ein Typ ist, der morgens ins Fitnessstudio geht und nach der Arbeit nochmal." Sein typischer Trainingsplan folgt einem Bodybuilding-Split über die Woche: Brust und Trizeps, Rücken und Bizeps, Beine sowie Schultern an jeweils separaten Tagen – mit zwei Ruhetagen dazwischen.

Fisch, Gemüse, Vollkornprodukte und hochwertige Proteinquellen bilden die Basis von Ryans Ernährung. In intensiven Trainingsphasen nimmt er schätzungsweise 1,2 Gramm Protein pro Pfund Körpergewicht täglich zu sich, aufgeteilt auf sechs Mahlzeiten im Abstand von zwei bis drei Stunden. Kohlenhydrate werden je nach Trainingsbelastung angepasst, und ausreichend Flüssigkeitszufuhr hat stets Priorität. Für seine Rolle als Ken griff Ryan zusätzlich auf intermittierendes Fasten zurück: Er aß einem Bericht zufolge ausschließlich zwischen 11 und 19 Uhr und hielt ansonsten konsequent an einem 16:8-Rhythmus fest. Was Ryan jedoch von vielen streng diätenden Hollywood-Stars unterscheidet, ist sein pragmatischer Umgang mit Ernährungsregeln. Für The Fall Guy" ließ er die strenge Kontrolle bewusst lockerer werden: "Ich habe mehr gegessen. Das Essen in Australien ist einfach zu gut. Und Colt, der Charakter, war nicht auf Ästhetik aus."

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

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Imago Ryan Gosling und Margot Robbie, "Barbie"-Stars

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MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Ryan Gosling in "Crazy Stupid Love"