Schon so groß: Prinz Julian von Schweden wird fünf Jahre alt

Prinz Julian (5) von Schweden feiert heute, am 26. März, seinen fünften Geburtstag. Aus diesem Anlass haben seine Eltern, Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia, neue Fotos ihres jüngsten Sohnes auf Instagram geteilt. Auf dem offiziellen Account der schwedischen Royals wurden zwei Aufnahmen veröffentlicht, die den kleinen Prinzen in festlicher Stimmung zeigen. Auf einem der Bilder lehnt Julian seinen Kopf an einen silberfarbenen Luftballon, während im Hintergrund eine geschmückte Tafel mit mintfarbenen Kerzen und weißen Lilien zu sehen ist. Der kleine Prinz trägt auf dem Foto ein grünes Polohemd und strahlt in die Kamera. "Heute feiern wir unseren geliebten Julian, der 5 Jahre alt wird", heißt es in der Bildunterschrift.

Zusätzlich teilten Carl Philip und Sofia über die Instagram-Story ein weiteres Foto in Schwarz-Weiß, auf dem Julian ebenfalls mit einem Luftballon posiert. Er erblickte 2021 nahe Stockholm das Licht der Welt – als damals drittes Kind von Carl Philip und Sofia. Seine älteren Brüder, Prinz Alexander (9) und Prinz Gabriel (8), feiern in diesem Jahr ihren zehnten beziehungsweise neunten Geburtstag. Als Julian geboren wurde, ließ Sofia ihrer Freude auf Instagram freien Lauf und teilte damals mit: "Das Leben hat mir nicht nur einen, sondern gleich vier wunderschöne Prinzen geschenkt." Seitdem ist die Familie weiter gewachsen: Im vergangenen Jahr kam Prinzessin Ines zur Welt, die im Februar bereits ihren ersten Geburtstag feierte. Die vier Kinder wachsen gemeinsam mit Hündin Siri in der Villa Solbacken auf der Stockholmer Insel Djurgården auf – ein Zuhause, das die Familie bewusst abseits des offiziellen Hoflebens gestaltet.

Auf Instagram ließen es auch zahlreiche Fans nicht nehmen, dem Geburtstagskind ihre Glückwünsche zu hinterlassen. Einer der meistbeachteten Kommentare unter dem Beitrag lautete: "Du bist so schnell groß geworden, kleiner Engel." In der schwedischen Thronfolge nimmt Julian derzeit den siebten Platz ein – hinter Prinzessin Victoria (48), deren beiden Kindern sowie seinem Vater und seinen Brüdern. Offizielle Repräsentationsaufgaben übernimmt er in seinem Alter naturgemäß noch keine; öffentliche Auftritte finden bislang ausschließlich im familiären Rahmen oder bei ausgewählten Anlässen des Königshauses statt. Carl Philip und Sofia gelten als Eltern, denen ein möglichst normales Aufwachsen ihrer Kinder am Herzen liegt – trotz des königlichen Umfelds, in dem die Familie lebt.

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Instagram / prinsparet Prinz Julian an seinem Geburtstag

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Instagram / prinsparet Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian mit Prinzessin Ines, Februar 2025

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Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Alexander, Gabriel und Julian

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