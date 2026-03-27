So kurz ist Evelyn Burdeckis Auftritt bei "Das Traumschiff"

Evelyn Burdecki (37) hat es endlich auf das berühmte ZDF-Traumschiff geschafft – doch wer beim Zuschauen einmal zu lange blinzelt, läuft Gefahr, ihren großen Auftritt zu verpassen: Die Realitydarstellerin ist in der Folge, die am Ostersonntag ausgestrahlt wird, 16 Sekunden lang zu sehen und spricht dabei etwa 20 Wörter. In ihrer Mini-Szene – circa bei Minute 21 – begrüßt sie als Stylistin an Bord der MS Amadea zwei Passagierinnen, gespielt von Saskia Vester (66) und Rosa von Lobenstein, und stellt ihnen einige Kleider aus ihrem Sortiment vor. Der Name ihrer Figur Vera fällt im Film übrigens gar nicht, er ist lediglich der Presseankündigung des ZDF zu entnehmen. Die Episode ist ab dem 28. März in der Mediathek verfügbar und läuft am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF.

Trotz der extremen Kürze ihrer Sequenz durfte die 37-Jährige tatsächlich nach Island reisen und gemeinsam mit den anderen Stars auf dem Schiff drehen, wie Fotos und Videos auf ihrem Instagram-Profil beweisen. Dort zeigte sie sich in ihrem Stylistinnenkostüm an der Reling der MS Amadea vor der eindrucksvollen isländischen Landschaft. Möglicherweise drehte Evelyn mehr Szenen, die dann dem Schnitt zum Opfer fielen. Die Dschungelkönigin von 2019 hat jedenfalls bereits konkrete Pläne für weitere Auftritte: Wie sie gegenüber Bild verriet, habe sie sich schon für eine Kussszene mit Florian Silbereisen (44) beworben. Den Kapitän Parger höchstpersönlich habe sie bei ihren Drehtagen leider nicht getroffen, das wolle sie aber gerne nachholen.

Mit ihrem "Traumschiff"-Auftritt erfüllt sich Evelyn einen Kindheitstraum. Sie habe die Sendung früher immer mit ihren Eltern geschaut, erzählte sie im Interview. Die fernen Reisen hätten sie inspiriert, auch wenn sich die Familie solche Abenteuer damals nicht leisten konnte. Heute sei Reisen ihr größtes Hobby, und die Liebe zu fernen Ländern begleite sie noch immer. Besonders ihre Mutter habe sich über das Angebot gefreut: "Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude", so die Düsseldorferin. Wie schon bei anderen Influencerinnen und Realitystars vor ihr, darunter Cathy Hummels (38), Caro Daur (31) und Sophia Thiel (31), wurde auch Evelyns Rolle nicht völlig gegen ihr Image besetzt – als modeaffine Blondine fügte sich Evelyn nahtlos in die Szenerie des Styling-Rooms an Bord ein.

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Imago Realitystar Evelyn Burdecki beim 50. Deutschen Filmball 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München im Januar 2026

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ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

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Getty Images Evelyn Burdecki im Juni 2024