Fettleber-Diagnose: Evelyn Burdecki leidet an Zuckersucht

Evelyn Burdecki (37) hat eine Schock-Diagnose erhalten, die ihr Leben grundlegend verändern wird. Ärzte haben bei dem TV-Star eine Fettleber festgestellt und verordneten ihr daraufhin ein striktes sechswöchiges Zuckerverbot. Auf Instagram sprach die Entertainerin nun offen über den Moment, in dem sie von ihrer Erkrankung erfuhr. "Als die das ausgesprochen haben, wurde mir direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen", schilderte Evelyn ihre Reaktion. Die Realitydarstellerin muss nun auf das verzichten, was ihr besonders am Herzen liegt – und das fällt ihr alles andere als leicht.

Wie Evelyn weiter erklärte, handelt es sich bei ihr um eine leichte Fettleber. Doch die Warnung der Mediziner war eindringlich: Wenn sie ihre Lebensweise nicht ändere und einfach weitermache wie bisher, könne es wirklich schlimm werden. Die Ursache für die Diagnose sieht sie nicht nur in ihrer Ernährung. "Das hat auch was mit der Genetik zu tun. Ich hab halt das Pech", sagte sie. Über ihre Vorliebe für Süßes machte Evelyn keinen Hehl: "Das ist eine Sucht", gestand sie und offenbarte damit das Ausmaß ihrer Abhängigkeit von Zucker. Die Ernährungsumstellung muss jetzt sofort erfolgen – nicht für die Figur, sondern für ihre Gesundheit.

Noch im Dezember hatte Evelyn gegenüber Bild erklärt, dass sie durch viel Stress ungewollt abgenommen habe und deshalb wieder viel Schokolade essen müsse, damit die fehlenden Kilos wieder draufkommen. Aus diesem Plan wird nun nichts mehr. Statt Schokolade und süßer Leckereien heißt es für die Blondine jetzt Verzicht. Für Evelyn, die in diesem Jahr bereits beim Wiener Opernball dabei war, bedeutet die Diagnose einen harten Einschnitt in ihren Alltag. Der Gedanke an ein Leben ohne Zucker setzt ihr sichtlich zu, doch für ihre Gesundheit will sie die kommenden sechs Wochen durchhalten.

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Imago Realitystar Evelyn Burdecki beim 50. Deutschen Filmball 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München im Januar 2026

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Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki beim Opernball, 2026