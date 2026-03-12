TV-Sensation: Kultbäuerin Narumol entert das "Traumschiff"

Narumol David hat ihren ersten Schauspieljob ergattert und wird schon bald im ZDF auf dem Traumschiff zu sehen sein. Das Bauer sucht Frau-Sternchen, das 2009 durch die beliebte Kuppelshow bekannt wurde und dort ihren Ehemann, Bauer Josef, kennenlernte, darf in einer Cameo-Rolle vor die Kamera treten. Wie ihr Mann gegenüber der Zeitschrift Das Neue Blatt verriet, hat Narumol bereits für das "Traumschiff" gedreht. Das ZDF bestätigte inzwischen gegenüber Ippen.Media, dass die Reality-TV-Bekanntheit in der Folge "Das Traumschiff – Bangkok" in einer kleinen Nebenrolle zu sehen sein wird, in der sie sich wahrscheinlich selbst spielt.

Neben Narumol wird selbstredend auch Florian Silbereisen (44) wieder als Kapitän Max Parger an Bord des "Traumschiffs" stehen. Wann genau die Folge mit der Kultbäuerin ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass die Ausstrahlung wohl rund um Weihnachten oder Neujahr 2026 stattfinden dürfte, wie es bei den "Traumschiff"-Folgen traditionell üblich ist. Neben ihrem Schauspieldebüt ist Narumol derzeit auch in mehreren Reality-Formaten aktiv.

Aktuell kämpft Narumol in der dritten Staffel von The 50 um den Sieg. Wie Josef weiter ausplauderte, war seine Frau zudem für ein weiteres Format in Thailand unterwegs. Dabei handelt es sich um die Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars, die noch in diesem Frühjahr auf RTLZWEI ausgestrahlt werden soll. Narumol hatte sich als Hofdame bei "Bauer sucht Frau" nicht nur durch ihre sympathische Art, sondern auch durch ihre lustigen Sprüche einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer erobert. Mit Sätzen wie "Ich bin f*ck und fertig" schrieb sie TV-Geschichte und gilt bis heute als eine der beliebtesten Hofdamen aller Zeiten.

Imago Narumol David beim 29. RTL-Spendenmarathon 2024 in Hürth

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Gregorowius, Stefan/ ActionPress Bauer Josef bei seiner Hochzeit mit Narumol

