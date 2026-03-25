Collien Fernandes entdeckt peinlichen "Traumschiff"-Fauxpas

Collien Fernandes (44) hat in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" einen kuriosen Filmfehler aus dem Traumschiff enthüllt, der bislang offenbar niemandem aufgefallen ist. Die Schauspielerin, die seit 2020 als Schiffsärztin an Bord des ZDF-Liebesdampfers tätig ist, berichtete im Gespräch mit Gastgeber Micky Beisenherz (48) von einer Szene aus der Folge "Traumschiff: Afrika". "Ich muss jetzt mal etwas spoilern, was absurderweise niemandem aufgefallen ist: Ich schaue 'Traumschiff: Afrika'. Es wird thematisiert, dass wir morgen ankommen – und da sehe ich Eisberge im Hintergrund", erzählte die Moderatorin. Gemeinsam mit Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (44), und der restlichen Crew schippert Collien regelmäßig über die Weltmeere.

Besonders verwundert zeigte sich Collien darüber, dass dieser offensichtliche Patzer bisher unbemerkt geblieben ist. "Warum hat das niemand gemerkt?", fragte sie sich. "Beim ZDF kommen ja immer sehr viele Beschwerdebriefe." Doch ausgerechnet die Eisberge im Hintergrund einer Afrika-Folge scheinen den Zuschauern entgangen zu sein. Auch Micky Beisenherz, der die Folge gesehen hatte, war der Fehler nicht aufgefallen. Als Grund für solche Pannen nannte die Schauspielerin die Drehpraxis der Serie: "Wir drehen ja meistens gar nicht da, wo wir vorgeben zu sein." So habe sie beispielsweise zweimal "Traumschiff: Namibia" gedreht, ohne jemals in Namibia gewesen zu sein. Stattdessen fanden die Aufnahmen in Bremerhaven statt, wo die MS Amadae liegt.

Collien übernahm die Rolle der Schiffsärztin im Jahr 2020, nachdem Nick Wilder (73) als Dr. Wolf Sander die Serie verlassen hatte. Seitdem gewährt sie immer wieder Einblicke hinter die Kulissen der beliebten ZDF-Reihe. An Ostern können sich die Fans auf eine neue Folge freuen, in der das "Traumschiff" nach Island reist. Mit an Bord sind diesmal die Schauspieler Barnaby Metschurat (51), Michaela May und Saskia Vester (66) sowie Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (37). Die neue Episode wird im April vom ZDF ausgestrahlt.

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© ZDF/Dirk Bartling Birthe Wolter und Collien Ulmen-Fernandes, "Das Traumschiff"-Darstellerinnen

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ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

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Imago Collien Fernandes beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin