Karin Thaler verrät: So veränderte Sascha Hehn ihr Leben

Karin Thaler (60) gewährt in ihrer Autobiografie "Stark, weil ich stark sein musste – Die Doppelrolle meines Lebens" sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Ein besonderes Kapitel widmet die Rosenheim Cops-Schauspielerin dabei ihrer Beziehung zu Sascha Hehn (71). Die beiden lernten sich 1992 bei den Dreharbeiten zu "Ein Engel für Felix" kennen. Ihre Mutter und eine Freundin hatten sie vorgewarnt: "So ein Wahnsinnstyp, der Sascha Hehn, in den wirst du dich sofort verlieben", wie Karin im Gespräch mit der Abendzeitung verriet. Damals habe sie darüber nur ungläubig gelacht, doch dann kam alles anders. "Ein Blick von ihm genügte, und ich war hin und weg", erinnert sich die Schauspielerin.

Die eineinhalbjährige Beziehung zu Sascha beschreibt Karin als heilsame Zeit, die ihr nach einer vorangegangenen unglücklichen Liebe gutgetan habe. "Er hat mein Selbstwertgefühl gesteigert, ich habe mich mit ihm wohlgefühlt, er hat mir gutgetan", sagt sie rückblickend. Mittlerweile haben die beiden Schauspieler sich vollständig aus den Augen verloren – nicht einmal eine aktuelle Telefonnummer habe sie noch von ihm. Den dauerhaften Gegenpol bildet heute ihr Ehemann Milos Malesevic, ein Musiker, den sie 1997 standesamtlich heiratete und 2019 noch einmal in einer romantischen Zeremonie auf den Malediven. Als sie in einer besonders belastenden Phase alles hinwerfen wollte, Job und Ehe inklusive, blieb Milos an ihrer Seite. "Seine Liebe war stärker als alles", sagt Karin.

In ihrer Autobiografie spricht Karin auch offen über ihre bewusste Entscheidung gegen Kinder, die sie nie bereut habe. Ihre Mutter Hedwig sei ein "grundguter, liebevoller Mensch" gewesen, aber krank – sie hatte eine manisch-depressive Störung und war spielsüchtig. "Ich bin stark geworden, weil ich stark sein musste", erklärt die Schauspielerin. Als es dann ein bisschen leichter wurde, habe sie sich nicht vorstellen können, nochmals alles zu geben. "Jetzt bin ich mal dran, jetzt kommt meine Zeit, ich will frei sein", habe sie damals gedacht. Ihr Mann Milos habe das respektiert mit den Worten: "Das entscheidest du, es ist dein Körper." Beruflich läuft es bei Karin weiter: Ab Mitte April dreht sie 24 neue Folgen der "Rosenheim Cops", wenn auch mit etwas weniger Präsenz als gewohnt. Den Generationswechsel in der Serie, den Abgang von Marisa Burger (52) und die Besetzung ihrer Nachfolge mit Sarah Thonig (34), findet sie klug gelöst.

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Collage: Getty Images, Bartling / Picsreports / ActionPress Collage: Karin Thaler und Sascha Hehn

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Sascha Hehn bei einem Golfturnier in Bad Griesbach

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Getty Images Karin Thaler und ihr Mann Milos, Juli 2013