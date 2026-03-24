Ahnungslos: Knossi auf dem Weg zum Junggesellenabschied?

Knossi (39) steht vor einem großen Rätsel: Der Entertainer gab jetzt auf Instagram Einblicke in eine ziemlich mysteriöse Situation. "Also, das ist total crazy! Ich darf von nichts wissen. Ich hab keine Ahnung", berichtete er in einer Instagram-Story sichtlich beunruhigt. Sein Kalender sei bis Freitag komplett freigehalten worden und er bekomme lediglich kryptische Anweisungen wie "Pack für sieben bis zehn Grad". Keiner seiner Freunde wolle ihm irgendetwas verraten. Der 39-Jährige hat allerdings schon eine Vermutung, was hinter dem großen Geheimnis stecken könnte: "Das muss doch Junggesellenabschied sein."

Auch von seiner Verlobten Lia Mitrou erhält Knossi keinerlei Informationen. In einer weiteren Story sitzt das Paar gemeinsam auf der Couch und er fragt sie: "Wann muss ich los?" Ihre knappe Antwort: "Sag ich dir nicht." Auf alle weiteren Fragen bekommt Knossi ebenfalls keine Antwort. "Er quetscht mich schon den ganzen Abend aus", verriet Lia daraufhin. Kurze Zeit später sitzt der Moderator dann bereits im Auto – mit einer Maske über den Augen. "Seit ich zuhause losgefahren bin - Maske! Keiner redet mit mir", berichtete er. Ein weiteres Update folgte dann aus dem Flugzeug: "Okay, Update! Ich sitze auf einmal in einem Flieger nach Amsterdam. Das wirkt nicht wie Junggesellenabschied." Lia konterte sofort: "Ja doch, ich geh ja wieder." Knossi vermutet, dass Amsterdam nicht die Endstation sein wird.

Dass Knossi und Lia heiraten werden, ist schon länger bekannt. Die beiden befinden sich bereits seit einiger Zeit in den Hochzeitsvorbereitungen. Auf Instagram gab das Paar seinen Fans bereits einen Einblick in die Planungen für den großen Tag. Gemeinsam widmeten sie sich der Auswahl von Tischdecken und dem Probieren möglicher Speisen für das Hochzeitsmenü. Nun scheint es also so weit zu sein, dass Knossi seinen Junggesellenabschied feiern soll – auch wenn er selbst noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht.

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Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

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Imago Knossi, Juni 2025