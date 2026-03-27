Wurde Britney Spears von ihrem Ex-Bodyguard ausspioniert?

Britney Spears (44) geht jetzt juristisch gegen ihren ehemaligen Bodyguard Thomas Bunbury vor. Die Sängerin wirft ihm vor, sich unbefugt Zugang zu ihren persönlichen Geräten und ihrem Apple iCloud-Account verschafft zu haben. Wie TMZ unter Berufung auf ein vorliegendes Schreiben berichtet, ließ Britney ihrem früheren Mitarbeiter im vergangenen Monat eine Unterlassungserklärung zukommen. Darin beschuldigt die 44-Jährige Bunbury, ohne ihre Genehmigung oder Zustimmung auf ihre Geräte und ihren iCloud-Account zugegriffen zu haben. Die Musikerin droht damit, ihn bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden und Anklage zu erheben.

In dem Schreiben macht Britney deutlich, dass Bunbury mit seinen mutmaßlichen Handlungen gegen mehrere bundesstaatliche und nationale Gesetze verstoßen habe. Sie forderte ihn auf, sämtliche Kopien zu löschen, die er möglicherweise angefertigt hat, und verlangte Auskunft darüber, ob er Fotos, Dateien oder Dokumente mit anderen geteilt habe. Laut Informanten, die mit der Angelegenheit vertraut sind, wurde Bunbury bereits im August entlassen, weil er angeblich gegen seine Verschwiegenheitsvereinbarung verstoßen hatte, indem er mit Fans und Medien kommunizierte. Die mutmaßlichen Hacking-Vorfälle sollen nach seiner Entlassung stattgefunden haben, wobei Britney zu verschiedenen Zeitpunkten aus ihren Accounts ausgesperrt worden sei.

Die Vorwürfe kommen zu einer ohnehin schwierigen Zeit für die Sängerin. Anfang März war Britney wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer in Newbury Park in Kalifornien festgenommen worden. Kurz vor ihrer Verhaftung hatte sie einen besorgniserregenden Post veröffentlicht, bevor ihre gesamte Instagram-Seite nur wenige Stunden nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis gelöscht wurde. Die zweifache Mutter wurde nach dem Vorfall aus dem Ventura County Jail entlassen. Ein Vertreter der "Oops!... I Did It Again"-Interpretin bezeichnete die Festnahme als "bedauerlichen Vorfall" und erklärte, Britneys Söhne würden Zeit mit ihr verbringen, während sie sich erholt.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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