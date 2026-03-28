Dwayne Johnson, Bob Iger und Co.: Disney ehrt seine Legenden

Disney hat seine diesjährigen "Disney Legends" bekanntgegeben und ehrt damit Persönlichkeiten, deren Kreativität das Unternehmen maßgeblich geprägt hat. Unter den Ausgezeichneten befinden sich Dwayne "The Rock" Johnson (53) und Anne Hathaway (43), die für ihre unvergesslichen Charaktere auf der Leinwand und auf der Bühne gewürdigt werden. Ebenfalls auf der Liste stehen Bob Iger, der erst vor wenigen Tagen als Vorstandsvorsitzender und Chairman von Disney zurückgetreten war, sowie der Fluch der Karibik-Produzent Jerry Bruckheimer (82). Die feierliche Zeremonie wird laut Deadline am 16. August im Rahmen des D23-Fanevents stattfinden, moderiert von Ryan Seacrest (51).

Neben Bob, Dwayne, Anne und Jerry wird eine ganze Riege weiterer prägender Köpfe geehrt. Susan Egan und Alan Tudyk erhalten die Ehrung ebenfalls für ihre schauspielerischen Leistungen, während die Jonas Brothers, die unter anderem in "Camp Rock" zu sehen waren, für ihren Beitrag zur Disney-Musik geehrt werden. Lin-Manuel Miranda (46) wird für sein bahnbrechendes Songwriting für moderne Disney-Favoriten ausgezeichnet und Eric Goldberg für seine Kunstfertigkeit und Animation. Zudem werden Chris Berman für seine Pionierarbeit bei ESPN und Kim Irvine für ihre jahrzehntelange Führungsrolle bei Walt Disney Imagineering in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Bob kann auf eine beeindruckende Karriere bei Disney zurückblicken, der er insgesamt sechs Jahrzehnte seines Lebens gewidmet hat. Der langjährige Disney-Chef hatte schon früh im Unternehmen begonnen und es über viele Jahre hinweg durch große Umbrüche begleitet. Fans aus aller Welt können seine Ehrung live mitverfolgen, denn die Zeremonie wird auf Disney Plus im Stream verfügbar sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Iger bei der Premiere von "Star Wars: The Rise of Skywalker"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Brazil Photo Press Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025

Anzeige