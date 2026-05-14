Regisseurin verrät neue Details zu "Plötzlich Prinzessin 3"

Auf den dritten Teil der beliebten Filmreihe Plötzlich Prinzessin warten Fans schon seit Jahren – und jetzt gibt es endlich neue Details. Regisseurin Adele Lim hat bei der fünften jährlichen Gold Gala von Gold House gegenüber E! News verraten, was die Zuschauer in dem neuen Film erwarten dürfen. Im Mittelpunkt soll dabei eine ganz besondere Botschaft stehen. "Es gibt so viele Wunscherfüllungsfilme für Prinzessinnen, aber es gibt keine Wunscherfüllungsfilme für Königinnen – und genau das wollen wir sehen," erklärte Adele Das Projekt liege ihr persönlich sehr am Herzen, denn sie sei selbst Fan der Originalfilme.

Die Regisseurin betonte, dass der Film besonders für jene Frauen gemacht sei, die mit der Filmreihe aufgewachsen sind. "Die Mädchen, die früher an Prinzessinnen geglaubt haben, wollen jetzt daran glauben, dass es eine Welt gibt, in der man Königin sein, großartig und stark sein und zugleich Wege finden kann, die jungen Frauen hinter uns zu fördern", erklärte Adele dem Magazin weiter. Einen konkreten Starttermin gibt es allerdings noch nicht. "Wir können keinen Zeitplan festlegen, aber wir arbeiten gerade sehr hart am Drehbuch", verriet die Regisseurin.

"Plötzlich Prinzessin 3" wurde im Oktober 2024 offiziell angekündigt, wobei Adele gleichzeitig als Regisseurin bestätigt wurde. Die Filmemacherin, die zuvor das Drehbuch zu "Crazy Rich Asians" mitgeschrieben hatte, gab mit "Joy Ride" im Jahr 2023 ihr Regiedebüt. Dass die Produktion tatsächlich Fahrt aufnimmt, hatte zuletzt auch Kathleen Marshall, die Tochter des verstorbenen Originalregisseurs Garry Marshall (†81), bestätigt. Anne Hathaway (43), die in den ersten beiden Teilen die Rolle der Mia Thermopolis verkörperte, ist Mutter von zwei Kindern und kehrt für den dritten Teil in das fiktive Königreich Genovia zurück.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Anne Hathaway und Julie Andrews in "Plötzlich Prinzessin", 2001

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Hathaway als Mia Thermopolis in "Plötzlich Prinzessin"