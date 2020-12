Was für eine rührende Geste für Chadwick Boseman (✝43)! Der Schauspieler verstarb im vergangenen August nach einem vier Jahre dauernden Kampf gegen Darmkrebs. Vielen Marvel-Fans wird er wohl vor allem immer als T'Challa, König von Wakanda, aus dem Superheldenstreifen Black Panther in Erinnerung bleiben. Disney, das Filmstudio hinter der Comic-Adaption, ehrt den Leinwandhelden nun mit einem ganz besonderen Tribut. Die Produzenten haben den Vorspann des Kino-Hits nachträglich angepasst und mit Szenen und Bildern des Hollywoodstars ergänzt!

Das verkündete Bob Iger, der Vorstandsvorsitzende von Disney Ende November. Um genau zu sein, teilte der Unternehmer die Neuigkeit an dem Tag mit, an dem Chadwick eigentlich seinen 44. Geburtstag gefeiert hätte. In einem Twitter-Post schreibt er: "Es ist eine besondere Hommage an jemanden, der uns immer wichtig war und uns immer am Herzen liegen wird." In dem neuen "Black Panther"-Vorspann sind nun ausschließlich Szenen aus dem Film mit dem Titelhelden zu sehen, anstatt Bilder aus verschiedenen Marvel-Produktionen.

Und wie stehen die Chancen, dass dem Black-Panther-Darsteller im Sequel des Superheldenfilms Tribut gezollt wird? Victoria Alonso, die Marvel-Studios-Geschäftsführerin, gibt gegenüber The Wrap keinen Anlass für entsprechende Hoffnungen: Es sei nicht geplant, dass Chadwick mittels CGI (Computer Generated Image) einen virtuellen Auftritt in der Fortsetzung erhalte.

Getty Images Bob Iger bei einem Event in L.A. im Oktober 2018

Getty Images Chadwick Boseman bei den Oscars in Hollywood im März 2018

Getty Images Victoria Alonso bei den Hollywood Film Awards in Beverly Hills im November 2019

