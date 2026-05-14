Christopher Nolans "Odyssee": Modernes Epos spaltet die Fans

Christopher Nolans (55) kommende Verfilmung "Die Odyssee" sorgt seit der Veröffentlichung des neuesten Trailers für hitzige Debatten im Netz. Fans und Kritiker stören sich vor allem daran, dass die Figuren amerikanisches Englisch sprechen, die Besetzung zu divers sei und dass das Design von Kostümen, Monstern und Figuren zu modern wirke. Besonders die Rüstung von Agamemnon hat für Aufsehen gesorgt – viele fanden sie zu sehr an Batman angelehnt und zu wenig an die griechische Antike. Nun hat Nolan in einem ausführlichen Porträt im Magazin Time Stellung bezogen und seine Entscheidungen erklärt.

Das Wissen über die Bronzezeit, in der das Epos spielt, basiere laut dem Regisseur auf "sehr lückenhaften archäologischen Aufzeichnungen". Die Rüstung des Agamemnon etwa sei bewusst so gestaltet worden, um seine überragende Stellung gegenüber den anderen Figuren zu unterstreichen – mithilfe von Materialien, die damals extrem wertvoll gewesen wären. Für Nolan ist dieser kreative Ansatz keine Beliebigkeit, sondern Kalkül: "Bei 'Interstellar' war die Frage: Was ist die beste Spekulation über die Zukunft? Und wenn man sich die sehr frühe Vergangenheit anschaut, ist es tatsächlich sehr ähnlich. Was ist die beste Spekulation und wie kann ich das nutzen, um eine Welt zu erschaffen?", erklärte er gegenüber Time. Auch Kritik aus der Wissenschaft kennt er bereits – bei "Interstellar" hatten sich viele Physiker beschwert, so Filmstarts. "Aber man will natürlich nicht, dass die Leute denken, dass man leichtfertig an die Sache herangegangen ist", so Nolan. Außerdem verriet er, warum Rapper Travis Scott (35) im Film mitspielt: Er habe ihn besetzt, weil er "einen Verweis auf die Idee wollte, dass diese Geschichte mündlich überliefert wurde, ganz ähnlich wie Rap".

An "Die Odyssee" arbeitet Nolan schon eine ganze Weile – und der Weg dorthin war alles andere als einfach. Bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas bezeichnete er den Dreh als "absoluten Albtraum" – aber auf die richtige Art. Im Mittelpunkt des Films steht Matt Damon (55) als Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg den langen Heimweg zur Insel Ithaka antritt. Nolan nannte ihn seinen "Partner auf dieser Reise" und spielte damit auf dessen Beteiligung an "Oppenheimer" im Jahr 2023 an. Am 16. Juli 2026 kommt "Die Odyssee" in die deutschen Kinos.

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur, 2025

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Getty Images Travis Scott, Februar 2025

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Getty Images "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan und seine Frau Emma Thomas, 2024