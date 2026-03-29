Trotz ihrer Trennung: Olivia Attwood zeigt sich glücklich

Olivia Attwood (34) zeigte sich am Donnerstag in bester Laune in London, während ihr Ex-Mann Bradley Dack zur selben Zeit rund 80 Kilometer entfernt auf einem Golfplatz in Kent unterwegs war und dabei deutlich ernster wirkte. Die 34-jährige Moderatorin von "Loose Women" wurde auf dem Weg zu ihrer Podcastaufnahme gesichtet und strahlte dabei über das ganze Gesicht. In einer auffälligen grünen Kunstfelljacke, die sie über einem dunklen Pullover und einer Hose trug, präsentierte sich die Realitystar-Ikone extrem stylish. Wie Bilder zeigen, die der Daily Mail vorliegen, machte sie mit einer schwarzen Birkin-Tasche im Wert von rund 15.000 Pfund, einer schicken Sonnenbrille und einem kleinen Rollkoffer eine äußerst gute Figur vor den Fotografen. Der 31-jährige Fußballer hingegen verbrachte den Tag mit Freunden auf dem Golfplatz in der Nähe des Trainingsgeländes seines Vereins Gillingham F.C. und trug dabei ein sportliches Adidas-Outfit mit weißem Oberteil, schwarzer Hose und hellvioletter Baseballkappe.

Es war das erste Mal, dass die beiden seit Olivias umstrittenen Äußerungen über Bradleys Heiratsantrag in der Öffentlichkeit gesehen wurden. In ihrem Podcast "Olivia's House" hatte sie kürzlich erklärt, dass sie eine Verlobung am Strand von Dubai heute als "zum Kotzen" empfinden würde. Besonders brisant: Insider berichten dem Magazin The Sun, dass Bradley plant, Olivia bei der anstehenden Scheidung "richtig abzuzocken". Der Sportler soll sich zutiefst gedemütigt fühlen, nachdem Fotos aufgetaucht sind, die seine Noch-Ehefrau beim Küssen mit Pete Wicks (37) zeigen. Das Paar hatte sich im Januar nach knapp drei Ehejahren getrennt, nachdem es zuvor zehn Jahre lang eine Beziehung geführt hatte, die von zahlreichen Trennungen und Versöhnungen geprägt war.

Olivia und Bradley hatten sich im Oktober 2019 verlobt, nachdem sie zu diesem Zeitpunkt bereits vier Jahre lang eine On-Off-Beziehung geführt hatten. Der Antrag fand am Strand von Dubai statt, und die damals Frischverlobte teilte romantische Schnappschüsse des Moments auf Instagram. Doch die Beziehung stand offenbar lange unter Druck. Beide hatten anspruchsvolle Karrieren zu bewältigen und die Belastung durch ihre Jobs führte dazu, dass sie sich emotional voneinander entfernten. Erst kürzlich deutete Olivia in den sozialen Medien an, dass Untreue von Bradleys Seite eine Rolle bei der Trennung gespielt haben könnte. In einem emotionalen Instagram-Post bat sie Frauen, sich bei ihr zu melden und schrieb: "Kommt bitte nach vorne, dann kann ich mit meinem Leben weitermachen."

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019