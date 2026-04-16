Olivia Attwood schützt ihr Vermögen durch Verzicht auf Ehe

Olivia Attwood (34) hat die Fans lange im Glauben gelassen, mit ihrem Partner Bradley Dack verheiratet zu sein. Im Jahr 2023 ließ der britische Sender ITV die aufwendige Hochzeitszeremonie der beiden sogar im Fernsehen ausstrahlen. Wie jetzt jedoch bekannt wurde, haben Olivia und Bradley die Ehe nie offiziell besiegelt – sie unterschrieben die Papiere nie. Nun deutet die 34-jährige Realitystar an, warum sie den Bund der Ehe bewusst nicht legal gemacht haben könnte: um ihr beträchtliches Vermögen zu schützen. Ein entsprechendes Video der Daily Mail-Journalistin Eve Simmons auf Instagram hat Olivia mit einem Like versehen und damit für Aufsehen gesorgt.

In dem Clip erklärt Eve, dass Olivia mit einem geschätzten Vermögen von rund 6,9 Millionen Euro finanziell deutlich bessergestellt sei als Bradley. Sie ergänzte: "Olivia Attwood ist kein Dummkopf und hat sich vor der Hochzeit offensichtlich sehr ausführlich rechtlich beraten lassen, vor allem wenn es noch Vertrauensfragen gab. Es machte aus finanzieller Sicht vollkommen Sinn, unverheiratet zu bleiben." Eve betonte außerdem: "Die einzige Möglichkeit, sein Geld wirklich zu schützen, ist es, unverheiratet zu bleiben." Nachdem Olivia den Beitrag geliket hatte, teilte Eve ihn erneut in ihren Instagram-Stories mit den Worten: "Olivia Attwood bestätigt still und heimlich deine geniale Theorie über ihre Ehe." Das Paar hatte sich im Januar getrennt, und Olivia warf Bradley daraufhin vor, sie "mehrfach über zehn Jahre hinweg betrogen" zu haben. In einem öffentlichen Statement schrieb sie: "Ich habe zehn Jahre lang zu Brad gehalten, während er mich angelogen und betrogen hat. Ich fühle mich jetzt natürlich wie ein verdammter Idiot."

Olivia wurde 2017 durch die Datingshow Love Island bekannt. Damals war sie bereits mit Bradley zusammen, hatte die Sendung aber nach Berichten über seine Untreue betreten. Nach einer kurzen Beziehung mit Mitkandidat Chris Hughes kehrte sie 2019 zu Bradley zurück. ITV begleitete die Beziehung der beiden ab 2020 in der Sendung "Olivia Meets Her Match", die von der Verlobung bis hin zur vermeintlichen Hochzeit 2023 ausgestrahlt wurde. Mittlerweile soll sie mit dem ehemaligen TOWIE-Star Pete Wicks (37) zusammen sein. Laut einem Freund des neuen Paares hat Pete ihr in schwierigen Wochen Halt gegeben: "Olivia steckte in einer wirklich schrecklichen Trennung, und Pete hat ihr geholfen, da durchzukommen."

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Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

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Getty Images Olivia Attwood und Bradley Dack bei der ITV Palooza am 23. November 2021

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.