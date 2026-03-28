Rentner bricht "Bares für Rares"-Expertise ab und geht

Andreas Böck aus Schwartau wollte bei Bares für Rares eine Uhr verkaufen, die er für besonders wertvoll hielt. Der ehemalige Gastronom erhoffte sich satte 2.000 Euro für sein mitgebrachtes Stück und trat mit dieser Erwartung vor Moderator Horst Lichter (64) und Expertin Dr. Bianca Berding. Doch die Expertise entwickelte sich für den Rentner zum regelrechten Fiasko. Rein optisch schien die Uhr auf den ersten Blick zwar ansprechend zu sein, doch die Sachverständige musste sich bei ihrer Bewertung an den harten Fakten orientieren.

Weder Material noch Zustand der Uhr rechtfertigten den Wunschpreis, wie Dr. Bianca Berding dem Verkäufer mitteilen musste. Zudem laufe die Uhr nicht richtig und müsse noch einmal überholt werden, so die Expertin. Ihr Schätzwert fiel mit nur 250 Euro ernüchternd aus – gerade einmal zehn Prozent von Andreas' Vorstellung. In dem Moment, als er die Summe hörte, platzte es aus ihm heraus: "Nee!" Die harte Wahrheit kam für ihn völlig überraschend. Fassungslos entschied sich Andreas daraufhin, seinen Auftritt bei der beliebten Sendung sofort abzubrechen. Statt im Händlerraum um einen besseren Preis zu feilschen, packte der Rentner seine Uhr wieder ein und ging nach Hause.

Dass bei "Bares für Rares" nicht immer alles rundläuft, musste auch Verkäufer Jörg Schmidt am eigenen Leib erfahren. Der Oldtimer-Fan hatte ein aufwendig restauriertes Puch-Moped im Gepäck und war fest entschlossen, seine Preisvorstellung von 2.900 Euro durchzusetzen. Obwohl Experte Sven Deutschmanek (49) ihm geraten hatte, mit Verhandlungsspielraum in den Händlerraum zu gehen, zeigte sich Jörg davon völlig unbeeindruckt. Schon beim Eröffnungsgebot von 1.000 Euro wurde die Stimmung frostig. Die Verkäuferseite blieb hart, die Händler erhöhten zwar auf 1.900 Euro, aber Jörg wollte nicht nachgeben. Am Ende platzte Händler Waldi der Kragen: "Da kommen wir nicht zurecht", machte er dem Verkäufer unmissverständlich klar. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, ein Deal kam nicht zustande. Mit gesenktem Kopf musste Jörg samt Moped wieder abziehen.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler