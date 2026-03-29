Abnehmspritze: Ottfried Fischer hat 80 Kilogramm abgenommen

Ottfried Fischer (72) hat nun offen über seinen starken Gewichtsverlust gesprochen. Insgesamt 80 Kilogramm hat der Schauspieler abgenommen, wovon 50 Kilo bereits in den vergangenen Jahren purzelten. Seit dem vergangenen Frühjahr unterstützt ihn dabei eine Abnehmspritze, die ihm nach ärztlicher Beratung verschrieben wurde. Mit dem Medikament habe er zusätzliche 30 Kilogramm verloren, wie er in einem Interview mit der Münchner tz erzählte. Heute wiegt Ottfried 125 Kilogramm und fühlt sich nach eigenen Angaben "rundherum wohl".

Zunächst verabreichte sich der "Pfarrer Braun"-Darsteller die Spritze wöchentlich, mittlerweile reicht es jedoch aus, sie nur noch alle paar Wochen anzuwenden. Neben der medikamentösen Unterstützung, durch die er deutlich weniger Appetit verspürt, stellte Ottfried gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone die Ernährung um. Auf die Abnehmspritze ganz verzichten möchte der 72-Jährige allerdings nicht, da er befürchtet, sonst wieder zuzunehmen. Seine Frau verwies zudem auf neue Studien, die angeblich zeigen, dass das Mittel auch das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen könne. In der Vergangenheit hatte der TV-Star mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen, weshalb er es sich auf seine "alten Tage ein bisserl leichter" machen wollte.

Ottfried leidet seit Jahren an Parkinson und sitzt infolge der Erkrankung im Rollstuhl. Die Diagnose gab er bereits 2008 bekannt. Dass es ihm momentan "einfach gut" geht und er sich "stabiler" fühlt, freut ihn sicherlich genauso wie seine Ehefrau Simone. Die beiden gehen gemeinsam durch schwere Zeiten, wobei Simone ihren Mann liebevoll unterstützt. Bereits 2024 sagte Ottfried gegenüber Bild: "Im Großen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist. Und Schmerzen habe ich keine. Das ist ja schon mal die halbe Miete."

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Imago Ottfried Fischer zu Gast bei "Riverboat"

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Getty Images Simone Brandlmeier und Ottfried Fischer im August 2025

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Getty Images Ottfried Fischer und seine Partnerin Simone Brandlmeier beim Deutschen Comedy Preis 2017