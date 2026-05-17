Mit diesem fiesen Scherz veräppelte Amal George Clooney

George Clooney (65) wurde kürzlich 65 Jahre alt – und seine Frau Amal Clooney (48) ließ es sich nicht nehmen, die Feier mit einer besonderen Überraschung zu versehen. Beim King's Trust 50th Anniversary am 11. Mai plauderten die beiden aus, was an Georges Geburtstag wirklich passiert ist: Amal hatte heimlich Freunde des Schauspielers engagiert, die sich als Kellner verkleideten und das Servicepersonal spielten. "Ich habe ihn zu seinem Geburtstag tatsächlich mit einer Reihe von Dingen überrascht", verriet die Menschenrechtsanwältin gegenüber British Vogue. George ergänzte grinsend: "Ja, Freunde von mir tauchten auf und tarnten sich."

Der Schauspieler gab zu, dass ihm das Herz ordentlich in die Hose gerutscht sei. Er kommentierte die Aktion mit seinem typischen Humor: "Es ist eine gefährliche Sache, jemanden zu überraschen, wenn er 65 wird, denn man könnte einfach umkippen. Das könnte das Ende von einem sein, also muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Leute überrascht." Dass er die Feier gut überstanden hat, ließ er ebenfalls mit einem Augenzwinkern wissen: "Ja, ich stehe noch."

Trotz des kleinen Schreckens, den Amal ihrem Mann eingejagt hat, passt sie sonst ganz genau auf seine Gesundheit auf. 2020 landete George nämlich wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Krankenhaus. Auslöser soll eine drastische Diät für den Film "Midnight Sky" gewesen sein, für den er fast 14 Kilo abnahm. Laut RadarOnline soll Amal danach klare Regeln aufgestellt haben: beim Essen, beim Alkohol und sogar beim Sport. Ein Insider sagte: "Amal hat genug von Georges Risikofreude." Und weiter: "Sie verlangt von ihm, dass er besser auf sich aufpasst – damit er für seine Kinder da sein kann!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton, Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney bei der Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, November 2025