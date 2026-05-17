So schön: Diese Gäste raubten Stephen Colbert den Atem

Stephen Colbert (62) lässt ungewöhnlich tief in sein Late-Night-Seelenleben blicken! In einer neuen Folge des Podcasts "Strike Force Five" plaudert der Talkmaster jetzt mit seinen Kollegen Jimmy Fallon (51), Jimmy Kimmel (58), Seth Meyers (52) und John Oliver über die attraktivsten Gäste, die ihn je in seiner Show aus dem Konzept gebracht haben. Besonders ein Name sticht dabei hervor: Schauspielerin Michelle Williams (45). Als sie zum ersten Mal in der "Late Show", die bald abgesetzt wird, auftauchte, wusste Stephen nach eigener Aussage überhaupt nicht, wohin er schauen sollte – ihre Ausstrahlung habe ihn komplett überwältigt, wie er im Gespräch verrät.

Der Moderator erinnert sich an ihren ersten Besuch 2016, als Michelle für ihr Broadway-Stück "Blackbird" in seine Sendung kam. "Sie setzte sich mir gegenüber und ich dachte: 'Oh f---, was stimmt nicht mit meinem Kopf? Ich sollte sie während des ganzen Interviews besser nicht direkt ansehen'", schildert Stephen die Situation im Podcast. Es sei ihre gesamte Ausstrahlung gewesen: "Da war etwas in ihrer Art, ihrem Gesicht, allem. Sie ist so schön", schwärmt er weiter. Seitdem war die Seriendarstellerin mehrfach in seiner Show zu Gast, zuletzt im April 2025, als sie ihre preisgekrönte FX-Serie "Dying for Sex" vorstellte – damals trug Stephen ihr zu Ehren sogar ein Gedicht vor. Michelle ist aber nicht die einzige Promi-Schönheit, die den Entertainer durcheinandergebracht hat: Stephen gesteht zudem, dass er früher ein echtes "Rachel-Weisz-Problem" hatte und das Studio verließ, wenn die Schauspielerin bei der "Daily Show" auftauchte, weil er Angst hatte, im Flur etwas Peinliches zu ihr zu sagen.

Im Podcast-Gespräch kommen Stephen und seine Kollegen anschließend auch auf prominente Schwärmereien im eigenen Zuhause zu sprechen. Auf die Frage von Jimmy Kimmel, ob seine Frau Evelyn McGee Colbert einen prominenten Schwarm oder gar einen "Hall Pass" habe, reagiert der Comedian scherzhaft empört und kontert lachend: "Wahrscheinlich mich. Was sagst du da? Warum sollte sie einen brauchen? Sie hat mich." Beim Thema Attraktivität landet Stephen dann überraschend bei einem Mann: Andrew Garfield (42). Den beschreibt er als besonders gutaussehend – und erinnert daran, dass die beiden sich in seiner Show sogar geküsst haben. "Wir haben unsere Finger in den Haaren des anderen verheddert", erzählt er dazu. Jimmy Kimmel witzelt, ob Andrew dafür kopfüber im Spider-Man-Look von der Decke hing, während Jimmy Fallon einwirft, dass auch er Stephen erst wenige Stunden vor dem Podcast in der "Late Show" auf den Mund geküsst habe. Stephen kommentiert das nur trocken mit: "Ich glaube, daran würde ich mich erinnern."

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Getty Images Stephen Colbert, TV-Gesicht

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Getty Images Michelle Williams, Dezember 2023

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Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler