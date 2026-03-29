Amira Aly emotional: Sie verbringt Ostern ohne ihre Kids

Für Amira Aly (33) beginnen die Osterferien in diesem Jahr mit einem tiefen emotionalen Einschnitt. Die Moderatorin hat sich auf Instagram ihren Followerinnen und Followern gegenüber ungewohnt offen gezeigt. Der Auslöser: Ihre beiden Kinder verbringen die Feiertage nicht bei ihr, sondern reisen mit ihrem Vater, dem Comedian Oliver Pocher (48), in die Ferne. Sehr weit weg und für sehr lange Zeit, wie Amira selbst beschreibt. Für sie bedeutet das eine der längsten Trennungsphasen von ihren Kindern, seit die Ehe im Jahr 2023 in die Brüche gegangen ist. Amira ließ keinen Zweifel daran, wie schwer ihr diese Situation fällt: "Ich habe wieder eine Stunde nur geweint", schrieb sie in einer Story – ehrlich, ungefiltert, direkt aus dem Alltag einer getrennt lebenden Mutter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Amira in einer solchen Situation an ihre Grenzen stößt. Schon in der Vergangenheit machte sie keinen Hehl daraus, dass das Loslassen der Kinder für sie das emotional belastendste Element der Trennung sei. In ihrem Podcast "Ice Macho Latte" äußerte sie sich bereits klar dazu: "Das Allerschlimmste am Getrenntsein vom Kindesvater ist für mich dieses Kinder Abgeben." Früher seien Reisen gemeinsam geplant worden – heute müsse sie darauf vertrauen, dass alles gut geht, ohne selbst vor Ort zu sein. "Ich bin schon am Überlegen: Fliege ich hinterher? Was mache ich? Wie soll ich das aushalten?", fragte sich die Moderatorin verzweifelt. Trotz aller Traurigkeit versuche sie jedoch, sich selbst Mut zu machen und sich in dieser schwierigen Zeit abzulenken. Gleichzeitig bemühe sich die Moderatorin, auch die positive Seite der Situation zu sehen.

Denn so schwer der Abschied auch ist – das, was ihre Kinder durch das Reisen gewinnen, ist ihr nicht verborgen geblieben. Sie beobachtet, wie die Erfahrungen sie prägen und formen. "Aber wie immer freue ich mich ja für die Kinder, weil die einfach wahnsinnig tolle Sachen erleben. Die haben jetzt schon mehr von der Welt gesehen als viele Leute im hohen Alter oder in ihrem ganzen Leben zusammen." Ihr ältester Sohn habe "so ein krasses Interesse an allem, was die Welt zu bieten hat: Flaggen, Menschen, Sprachen, Städte, Sehenswürdigkeiten", erzählte Amira stolz. Dieser Gedanke scheint ihr Halt zu geben – zumindest ein kleiner Anker in einem Moment, der ihr alles andere als leicht fällt.

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Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly und ihr Sohn auf einem ägyptischen Markt