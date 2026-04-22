"So mühsam": Amira Aly erzählt vom Chaos im neuen Zuhause

Amira Aly (33) gibt ihren Fans einen ungewohnten Einblick in ihren neuen Alltag in Köln – und der ist alles andere als idyllisch. Die Moderatorin, die nach der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (48) einen kompletten Neustart wagte, ist vor wenigen Monaten mit ihren zwei Söhnen in ihr neu gebautes Öko-Fertighaus gezogen. Während drinnen bereits alles gemütlich eingerichtet ist, zeigt Amira jetzt auf Instagram, dass draußen noch pures Chaos herrscht: Ihr Garten gleicht einer Großbaustelle, Unkraut, Erdhügel und eine große Menge an Matsch machen ihr zu schaffen – und bringen sie sichtbar an ihre Grenzen.

In ihrer Story berichtet die zweifache Mama offen von ihrem Frust. Sie habe sich den Moment des Einzugs ganz anders vorgestellt. Eigentlich sei sie davon ausgegangen, dass mit der Fertigstellung des Hauses auch das Thema Garten erledigt sei. Stattdessen steht ihr das Unkraut, wie sie erzählt, "bis zur Hüfte", dazu türmen sich riesige Erdwälle. "Ich weiß gar nicht, ich sehe das nicht in sechs Wochen, dass das ein idyllischer, schöner, grüner Garten ist", klagt Amira. Der Anblick sei "einfach so, so mühsam", gesteht sie ihren Followern. Während sie darüber nachdenkt, wie sie all das sauber bekommen soll, gibt es immerhin einen Lichtblick: Die Betonwanne für den Pool ist bereits im Bau, im Mai soll die Folie eingezogen und "endlich der Rollrasen" verlegt werden – dann rückt die ersehnte grüne Oase in greifbare Nähe.

Ihre Söhne sehen das Chaos hinter dem Haus dagegen mit ganz anderen Augen. Für die beiden Jungs, die aus der Ehe mit Oliver stammen, ist der verwilderte Garten ein riesiger Abenteuerspielplatz. "Die lieben das", erzählt Amira mit einem gequälten Lächeln. Ein großer Erdwall wird kurzerhand zum "Mount Fuji", inspiriert von der Japan-Reise mit ihrem Papa, und mit dem Gartenschlauch entsteht im Handumdrehen eine riesige "Matschküche". Während die Kinder fröhlich durch den Schlamm toben und die braune statt grüne Lunge ihres Zuhauses feiern, versucht die Influencerin, den Spagat zwischen Baustellenrealität und Familienalltag zu meistern.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly im Urlaub in Kairo, Februar 2026

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025