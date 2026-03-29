Diese "Let's Dance"-Kandidatin wollen die Fans raushaben

Die Spannung steigt bei Let's Dance: Heute Abend wird die vierte Show der beliebten Tanzshow ausgestrahlt und eine der verbliebenen Kandidaten muss die RTL-Sendung verlassen. Kurz vor der Osterpause werden erneut alle Stars zittern müssen, wenn die Entscheidung fällt, wer die Sendung verlassen muss. Promiflash wollte von seinen Lesern wissen, welche Kandidatin oder welcher Kandidat ihrer Meinung nach am ehesten aus der Show ausscheiden sollte. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass Schauspielerin Esther Schweins (55) mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz der Abschussliste landet. Mit 175 von insgesamt 689 Stimmen erhielt sie etwa 25,4 Prozent der Stimmen und ist somit die Teilnehmerin, die die Fans am liebsten aus der Sendung sehen würden.

Dicht hinter Esther folgt Willi Banner (31), der mit 171 Stimmen und damit 24,8 Prozent ebenfalls unter den unbeliebtesten Kandidaten der Zuschauer zu finden ist. Auch Bianca Heinicke (33) scheint bei den Fans nicht besonders gut anzukommen: Die Influencerin erhielt immerhin noch 122 Stimmen, was 17,7 Prozent entspricht. Weiter hinten in der Umfrage rangieren Anna-Carina Woitschack (33) mit 53 Stimmen, Rapper Milano mit 46 Stimmen und Nadja Benaissa (43) mit 35 Stimmen. Auch Gustav Schäfer (37), Joel Mattli, Betty Taube (31) und Jan Kittmann wurden gelistet, allerdings mit deutlich weniger Stimmen. Das Schlusslicht der Liste bildet Ross Antony (51), der nur acht Stimmen erhielt und damit mit 1,2 Prozent bei den Zuschauern offenbar am beliebtesten ist.

Die aktuelle Staffel von "Let's Dance" sorgt bei den Fans offenbar für gemischte Gefühle. Während einige Teilnehmer mit ihren Tanzleistungen überzeugen können, bleiben andere hinter den Erwartungen der Zuschauer zurück. Die Show, die seit Jahren zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen zählt, fordert den Prominenten jede Woche aufs Neue alles ab. Ob die Zuschauer mit ihren Anrufen heute Abend ähnlich abstimmen werden wie in der Promiflash-Umfrage, wird sich zeigen. Nach der heutigen Show folgt die Osterpause, bevor die verbliebenen Kandidaten ihren Kampf um den Sieg fortsetzen werden.

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RTL / Jörn Strojny Esther Schweins, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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RTL / Jörn Strojny Willi Banner, "Let's Dance"-Kandidat 2026