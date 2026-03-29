Prinzessin Kate hat ihre Nichte bislang nicht kennengelernt

Prinzessin Kate (44) sorgt mit einer persönlichen Aussage für Aufsehen: Die Royal verriet bereits kurz nach der Geburt von Prinz Harrys (41) und Meghans Tochter Lilibet Diana (4), dass sie ihre kleine Nichte noch nie getroffen hat. In einem kurzen Gespräch mit CBS News im Juni 2021 wurde die Ehefrau von Prinz William (43) nach ihren Glückwünschen für das Baby gefragt – und machte dabei deutlich, dass es bislang keinen direkten Kontakt gegeben hatte. Seit Harry und Meghan 2020 in die USA gezogen sind und sich von ihren königlichen Pflichten zurückgezogen haben, sind Begegnungen der Familien ohnehin selten geworden.

Als die Reporterin Kate damals nach ihren Wünschen für Lilibet fragte, reagierte die Prinzessin freundlich, aber offen. Sie erklärte: "Ich wünsche ihr nur das Allerbeste" und fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen, denn wir haben sie noch nicht... noch nicht getroffen, hoffentlich bald." Auf die Nachfrage, ob es zumindest schon einen Videoanruf mit der kleinen Lilibet gegeben habe, antwortete sie knapp: "Nein, habe ich nicht. Nein." Royal-Expertin Danielle Stacey betonte gegenüber Hello!, dass bis heute nie offiziell bestätigt worden sei, ob Kate, William und ihre Kinder die Tochter von Harry und Meghan inzwischen persönlich gesehen haben.

Während Kate und William in Großbritannien verstärkt als verlässliches Aushängeschild der Monarchie auftreten – zuletzt etwa mit ihrem Fokus auf wohltätige Projekte und ihrer Nähe zu Partnern wie Streaminggigant Netflix – spielt sich das Familienleben von Harry, Meghan, Archie und Lilibet weitgehend in den USA ab. Persönliche Einblicke in die Beziehung der Brüder und ihrer Familien bleiben selten und werden meist nur in Interviews oder Dokus angerissen. Harry betonte gegenüber dem Guardian, dass ihm seine Heimat nach wie vor viel bedeute und er vor allem seinen Vater (77) in den Mittelpunkt stellen wolle. Für Kate steht im Alltag vor allem ihre eigene Familie mit William und den drei Kindern im Fokus, mit der sie sich in der Öffentlichkeit meist als eingeschworenes Team zeigt.

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Getty Images Bei der Ehrenformation in Windsor: Catherine, Princess of Wales, und Prince William beim Staatsbesuch aus Nigeria

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Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

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Imago Prinzessin Middleton beim Kinderpicknick der Chelsea Flower Show in London, 2023