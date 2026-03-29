Zooey Deschanel und Jonathan Scott planen kleine Hochzeit

Jonathan Scott (47) und Zooey Deschanel (46) planen eine intime Hochzeit mit einer kleinen Gästeliste. Wie er jetzt in einem Interview mit dem Magazin People verriet, möchte er bei der Feier ausschließlich Menschen um sich haben, denen die Freundschaft mit ihm und seiner Verlobten wirklich am Herzen liegt. "Ich denke, wir haben beschlossen, dass wir uns mit Menschen umgeben wollen, die unsere Freundschaft wirklich schätzen und gerne Zeit mit uns verbringen", erklärte der Moderator. Seit ihrer Verlobung im August 2023 sei das Paar zu beschäftigt damit gewesen, das Leben zu genießen, um bereits konkrete Details wie Datum oder Location festzulegen.

Der Grund für die kleine Gästeliste liegt für Jonathan auf der Hand. "Ich bin jetzt in eine Phase meines Lebens eingetreten, in der mir klar wird, dass es viele Menschen gibt, bei denen ich viel mehr Energie in die Beziehung stecke als sie", verriet der HGTV-Star. Es gebe Personen, bei denen er ständig derjenige sei, der nach einem Treffen frage oder Pläne mache, ohne dass diese das Gleiche täten. "Ich fände etwas Intimes, nur mit den Menschen, die mir wirklich wichtig sind, also in Ordnung", führte Jonathan weiter aus.

Jonathan und Zooey sind bereits seit 2019 ein Paar. Der 47-Jährige hatte seiner Partnerin 2023 während einer romantischen Reise nach Schottland einen Heiratsantrag gemacht. Bei der Verlobung auf einer Klippe mit Blick auf Edinburgh waren auch Zooeys Kinder Elsie und Charlie dabei, die die Schauspielerin aus ihrer Ehe mit Jacob Pechenik hat. Jonathan moderiert gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Drew Scott (47) die Show "Property Brothers", in der die beiden Menschen bei Immobilienkäufen und Renovierungen helfen. Parallel zur Hochzeitsplanung ist der Realitystar derzeit mit einem besonders emotionalen Projekt beschäftigt: Er baut das Elternhaus seiner Verlobten wieder auf, das bei den Waldbränden in Los Angeles zerstört wurde. Das neue Haus soll feuerfest und erdbebensicher werden, damit Zooeys Eltern sich keine Sorgen mehr machen müssen.

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Imago Jonathan Scott und Zooey Deschanel bei der Premiere von The Simpsons O C™Mon All Ye Faithful im El Capitan Theatre in Los Angeles

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Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott im August 2023