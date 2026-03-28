Boys vs. Girls: "Let's Dance"-Willi sorgt sich um Tanzduell

Willi Banner (31) macht sich vor dem anstehenden "Boys vs. Girls"-Tanzbattle bei Let's Dance Sorgen. In der vierten Show der Tanzshow müssen die Promis erstmals zwei Tänze präsentieren, darunter das legendäre Duell zwischen Männern und Frauen. Während seine männlichen Mitstreiter wie Ross Antony (51) und Milano siegessicher sind und sogar Ablenkungsmanöver planen, um die Frauen aus dem Takt zu bringen, zeigt sich Willi deutlich nervöser. Obwohl das Gruppentraining mit den Männern ihm riesig Spaß macht, gibt er ehrlich zu, dass er auch ganz schön viel Druck verspürt. Besonders heikel ist dabei, dass die Promis diesmal ohne ihre Profitänzer auf dem Parkett stehen müssen.

Der Social-Media-Star erklärt gegenüber RTL, woher seine Nervosität kommt. "Habe ein bisschen Respekt davor, weil ich mich an die Wiener-Walzer-Woche erinnere und die anderen halt eine viel schnellere Auffassungsgabe als ich haben. Die ersten drei Schritte können die dann immer schon viel schneller als ich", verrät Willi. Bereits in der Kennenlernwoche, als ebenfalls in Gruppen getanzt wurde, hatte er ähnliche Erfahrungen gemacht. Die schnellere Auffassungsgabe seiner Kollegen bereitet ihm Kopfzerbrechen, auch wenn er sich trotzdem auf das Battle einlässt.

Ob Willis Sorge berechtigt ist, wird sich zeigen müssen. Die weiblichen Kandidatinnen sind jedenfalls hochmotiviert und heiß auf den Sieg. "Who run the world? GIRLS!", lautet ihr Schlachtruf im Gruppentraining. Das "Boys vs. Girls"-Special gehört zwar schon seit Jahren zu "Let's Dance", doch die diesjährige Besonderheit, dass die Promis ohne ihre Profis antreten, macht das Duell besonders spannend. Wer die Jury überzeugen kann, ist ausnahmsweise am Sonntag, den 29. März, ab 20.15 Uhr live bei RTL zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Willi Banner, "Let's Dance"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Die Tanzpaare von "Let's Dance"