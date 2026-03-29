Vicky Pattison und ihr Ehemann Ercan sind in Sexualtherapie

Vicky Pattison (38) und ihr Ehemann Ercan Ramadan haben sich Unterstützung von einem Sexualtherapeuten geholt, um ihr Liebesleben wieder in Schwung zu bringen. In ihrer neuen Show "Vicky Pattison: Maybe Baby?", die am 31. März Premiere feiert, spricht der 38-jährige Realitystar offen über die Herausforderungen in der Beziehung mit ihrem 32-jährigen Partner. Darin macht Vicky ein überraschendes Geständnis: "Die Leute denken, ich sei ziemlich wild, dass ich jede Nacht von den Kronleuchtern schwinge. Aber ich bin sehr langweilig. Ich bin tatsächlich ein bisschen prüde." Die beiden, die seit acht Jahren zusammen und seit anderthalb Jahren verheiratet sind, wollen in der Sendung außerdem erkunden, ob sie eine Familie gründen möchten.

Ein besonders kurioses Detail, das Vicky in der Show preisgibt, betrifft ihre beiden Labradore Max und Milo. Die TV-Persönlichkeit gesteht nämlich, dass sie sich nicht wohlfühlt, wenn die Hunde während intimer Momente im Haus sind. "Ich fühle mich von meinen Labradors beurteilt!", erklärt sie. In einer Szene wird Ercan gefragt, was er sich in ihrem Sexleben wünschen würde, woraufhin er antwortet: "Einfach die Anzahl erhöhen, wirklich." Vickys schlagfertige Reaktion darauf: "Du bist so romantisch."

Die Frage nach einer möglichen Mutterschaft beschäftigt Vicky schon länger. In einem Trailer zur Sendung ist zu sehen, wie sie in Tränen ausbricht, während sie über ihren "Weg zur Mutterschaft" spricht. "Ich weiß nicht, ob ich eine gute Mutter wäre", sagt sie an einer Stelle. Die Show zeigt auch, wie das Paar mit Freunden und Familie über das Thema Kinder spricht – dabei gesteht Vicky: "Als Frau ist man darauf konditioniert, wirklich Kinder zu wollen." Bereits in der Vergangenheit hatte die Autorin auch offen gemacht, dass sie gesundheitliche Herausforderungen und Ängste im Hinblick auf eine mögliche Schwangerschaft beschäftigen. Gleichzeitig betonte sie kürzlich in einem emotionalen Instagram-Post, wie dankbar sie für ihren liebevollen Ehemann, ihre Hunde sowie ihre Familie und Freunde ist – ein enges Netz an Rückhalt, auf das sie sich auch jetzt bei all den Fragen rund um Sex, Partnerschaft und einen möglichen Kinderwunsch stützen kann.

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Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan bei The Sun’s "Who Cares Wins" Awards 2022 im The Roundhouse in London, November 2022

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Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan bei den Pride of Britain Awards 2024 im Grosvenor House Hotel in London, Oktober 2024

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Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, März 2025