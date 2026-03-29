Prinz Philip litt vor seinem Tod an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Prinz Philip (†99) lebte fast acht Jahre lang mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, bevor er im April 2021 im Alter von 99 Jahren starb. Das enthüllt jetzt der Biograf Hugo Vickers in seinem neuen Buch über Queen Elizabeth II. (†96), aus dem Mail on Sunday exklusiv berichtet. Der Herzog von Edinburgh erhielt die Diagnose im Juni 2013, als er elf Tage lang in der privaten London Clinic in Marylebone behandelt wurde. Ärzte entdeckten einen Schatten auf seiner Bauchspeicheldrüse und führten eine explorative Operation durch, bei der sie ihm quer über den Bauch schnitten. Das Ergebnis war niederschmetternd: ein nicht operabler Tumor. Trotz dieser schweren Diagnose erfüllte Philip weiterhin seine royalen Pflichten und zog sich erst vier Jahre später, im Jahr 2017, aus dem öffentlichen Leben zurück.

Die letzten Stunden des Prinzen verbrachte er offenbar auf seine ganz eigene Art. In seiner letzten Nacht entwischte er den Krankenschwestern im Windsor Castle und machte sich mit seinem Rollator auf den Weg durch einen Korridor des Schlosses. Im Oak Room, einem Wohnzimmer, goss er sich ein Bier ein und trank es dort. Am nächsten Morgen stand er auf, nahm ein Bad und sagte, er fühle sich nicht wohl, bevor er friedlich einschlief. Auf seiner Sterbeurkunde wurde als Todesursache "Alter" angegeben, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Queen Elizabeth II. war nicht bei ihm, als ihr Ehemann von 73 Jahren starb und war darüber verärgert, dass er "wie so oft im Leben gegangen war, ohne sich zu verabschieden", so der Biograf.

Philip hatte bereits in den Jahren zuvor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Dezember 2011 musste er wegen einer blockierten Herzkranzarterie ins Krankenhaus. Seine Pankreaskrebs-Diagnose erhielt er während seines 92. Geburtstags, den er im Krankenhaus verbrachte. Hugo schreibt, dass die Gerüchte über Philips Gesundheitszustand im Jahr 2019 so ernst waren, dass sogar Pläne erstellt wurden, die Parlamentswahlen zu verschieben, falls er sterben sollte. Doch der Herzog erholte sich wieder. "Jemand sagte, er sei gemeinnützig und bemühe sich zu überleben, um die Wahl nicht zu stören", heißt es in dem Buch.

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Juni 2005

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Getty Images Prinz Philip, Oktober 2018

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Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.