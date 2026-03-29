Vierte "Let's Dance"-Show: Welcher Star soll heute fliegen?

Heute Abend steht die vierte Liveshow von Let's Dance an, bei der sich wieder ein Promi vom Tanzparkett verabschieden muss. Ursprünglich war die Show für Freitag geplant, wurde aber wegen eines Testspiels der Fußball-Nationalmannschaft auf den heutigen Sonntag verschoben. Das bedeutet für die verbliebenen elf Kandidaten zwei zusätzliche Trainingstage, um sich auf ihren großen Auftritt unter dem Motto "Idols Night" vorzubereiten. Noch mit dabei sind Joel Mattli, Betty Taube (31), Nadja Benaissa (43), Gustav Schäfer (37), Esther Schweins (55), Bianca Heinicke (33), Ross Antony (51), Willi Banner (31), Milano, Anna-Carina Woitschack (33) und Jan Kittmann. Sie alle werden heute zu Songs ihrer musikalischen Vorbilder tanzen und um die Gunst der Jury sowie des Publikums kämpfen.

Bei der letzten Show musste vor allem Social-Media-Star Bianca zittern, als es um die Entscheidung ging, wer die RTL-Tanzshow verlassen muss. Am Ende traf es jedoch Simon Gosejohann (50), der zusammen mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) ausscheiden musste. Die verbliebenen Kandidaten haben nun durch die Verschiebung mehr Zeit bekommen, um an ihren Choreografien zu feilen und sich optimal auf die anstehende Performance vorzubereiten. Die zusätzlichen Trainingstage könnten gerade für diejenigen Promis entscheidend sein, die in den vergangenen Wochen noch nicht vollständig überzeugen konnten.

In der vierten Show wartet außerdem eine ganz neue Herausforderung auf die Kandidaten: Erstmals müssen sie am gleichen Abend sogar zwei Tänze auf die Bühne bringen. Neben ihren Einzeltänzen zu den Hits ihrer Idole treten sie auch im beliebten "Girls vs. Boys"-Battle gegeneinander an – diesmal allerdings ohne die Unterstützung ihrer Profitanzpartner. Während Joel, Gustav, Ross, Willi, Milano und Jan zu einem Bruno Mars (40)-Medley ihre besten Moves zeigen, versuchen Betty, Nadja, Esther, Bianca und Anna-Carina die Jury mit einer Beyoncé (44)-Performance zu beeindrucken. Stimmt jetzt unten ab, welcher Promi heute rausfliegen soll!

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RTL / Willi Weber Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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