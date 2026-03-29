"Let's Dance"-Esther tanzt heute mit zwei gebrochenen Rippen

Esther Schweins (55) wird heute Abend trotz erheblicher gesundheitlicher Probleme bei Let's Dance antreten. Die Schauspielerin hat sich zwei Rippen gebrochen, wie die Bild erfahren hat, doch Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Gemeinsam mit ihrem Profitänzer Massimo Sinató (45) wird die 55-Jährige einen Slowfox aufs Parkett legen. Weder RTL noch Esther selbst wollten auf Nachfrage der Zeitung Details zum genauen Zeitpunkt oder Hergang der Verletzung preisgeben. Die Produktion versicherte jedoch, dass die Schauspielerin trotz der Schmerzen weitermachen wird. Die Show läuft heute Abend um 20:15 Uhr live bei RTL – ausnahmsweise am Sonntag statt wie gewohnt am Freitag, da der Sender am vergangenen Freitag das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz übertragen hatte.

In einem Instagram-Video von Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), der ebenfalls an der aktuellen Staffel teilnimmt, ist zu sehen, wie Esther bei den Proben konzentriert die Hüften schwingt. Neben den regulären Einzeltänzen steht heute Abend auch ein besonderes Highlight an: Im Duell "Girls vs. Boys" werden die männlichen gegen die weiblichen Kandidaten antreten. Esther ist dabei nicht die einzige Teilnehmerin, die derzeit mit Rippenproblemen zu kämpfen hat. Auch Influencerin Bianca Heinicke (33) zog sich bereits in der ersten Woche eine Verletzung der Rippenmuskulatur zu, will aber ebenfalls durchhalten und heute ihr Bestes geben.

Rippenverletzungen scheinen bei "Let's Dance" keine Seltenheit zu sein. Das intensive Training mit seinen Hebefiguren und schnellen Drehungen belastet den Oberkörper enorm. Schon frühere Teilnehmerinnen wie Cathy Hummels (38) oder die heutige Showmoderatorin Victoria Swarovski (32) erlitten Rippenbrüche und tanzten dennoch tapfer weiter. Massimo hatte kürzlich im Interview mit der Bild verraten, dass seine Tanzpartnerin sehr fleißig sei und jede Woche an ihre Grenzen gehe. Sie kriecht auf allen Vieren raus und hat Muskelkater, wo sie nie geglaubt hätte, Muskelkater haben zu können. Dass Esther nun trotz zweier gebrochener Rippen weitertanzt, zeigt, wie entschlossen die Schauspielerin ist, um den Einzug in die nächste Runde zu kämpfen.

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ActionPress Esther Schweins, Schauspielerin

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Jörn Strojny Esther Schweins, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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