Seltener Einblick: Lana Del Rey zeigt ihr bescheidenes Leben

Lana Del Rey (40) hat ihren Fans jetzt einen seltenen Blick auf ihr zurückgezogenes Leben in Louisiana mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene gewährt. Die Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern und Videos, um den 51. Geburtstag ihres Mannes zu feiern, der als Alligator-Guide arbeitet. Zu sehen ist unter anderem ein Make-up-freies Selfie der beiden am Meer, in dem Lana ihre natürliche Schönheit zeigt. In einem weiteren Video lädt Jeremy gerade gekaufte Pflanzen von Home Depot in den Truck, bevor er bemerkt, dass er gefilmt wird – dann lächelt der Louisiana-Einheimische breit in die Kamera und posiert stolz mit einem Kürbistopf.

Die weiteren Schnappschüsse geben Einblick in die bescheidene Zweisamkeit des Paares. Auf einem Foto ist Lanas Hand zu sehen, wie sie Jeremys Handgelenk umfasst, während ihr massiver Verlobungsring deutlich sichtbar ist. Ein anderes Bild zeigt die "Young And Beautiful"-Interpretin in einem der Tourhemden ihres Mannes, auf dem sein Name über der Brusttasche gestickt ist. Seit ihrer Hochzeit im September 2024 halten sich die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Eine der wenigen Ausnahmen war im Februar ihr gemeinsamer Auftritt bei der Ralph-Lauren-Show während der New York Fashion Week, wo sie sich auf dem roten Teppich einen romantischen Kuss gaben.

Lana und Jeremy lernten sich bereits 2019 bei einer seiner Sumpftouren kennen, fanden aber erst Jahre später wieder zueinander. Gegenüber dem Magazin W verriet die 40-Jährige im vergangenen August, was sie an ihrem Mann schätzt. "Wie viele Menschen, die mit großen, gefährlichen Tieren arbeiten, hat Jeremy eine ruhige, starke Präsenz", erklärte sie. Er habe ihr von Anfang an versichert: "Ich arbeite mit Alligatoren – ich habe eine dicke Haut." Und er hielt Wort, wie Lana erzählte: "All die Dinge, die mich aufgeregt haben – und es gab so viele! – er hat einfach zugehört und gesagt: 'Sei du selbst – und ich werde dich nur noch mehr lieben.'" Die Sängerin beschreibt Jeremy als die einflussreichste Person in ihrem Leben und schwärmte: "In der Öffentlichkeit ist er ruhig, aber bei mir redet er die ganze Zeit."

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Instagram / honeymoon Lana Del Rey mit ihrem Ehemann Jeremy

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Instagram / honeymoon Jeremy Dufrene und Lana Del Rey

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Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025