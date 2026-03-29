Willi Whey entdeckte durch "Let's Dance" Liebe zum Tanzen

Willi Whey (31) alias Willi Willwohl erlebt derzeit eine unerwartete Verwandlung: Der Social-Media-Star und Sportler nimmt an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil und hat dabei eine völlig neue Seite an sich entdeckt. Früher mied der 31-Jährige das Parkett und konnte mit Tanzen überhaupt nichts anfangen. Doch seit er für die RTL-Show im Studio steht und intensiv trainiert, hat sich seine Einstellung grundlegend geändert. Mit jedem Training und jeder Probe wächst nicht nur seine Begeisterung für Cha Cha und Co., sondern auch sein Selbstvertrauen auf dem Dancefloor. Die Show stellt Willis Leben gerade komplett auf den Kopf.

Stundenlang arbeitet der Influencer mittlerweile im Tanzstudio an seiner Performance und zeigt dabei einen Ehrgeiz, den man so von ihm nicht unbedingt erwartet hätte. "Ich liebe Tanzen. Das hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Ich steigere mich da auch richtig rein", erklärt Willi im RTL-Interview. Was einmal für ihn undenkbar war, ist nun zu einem festen Bestandteil seines Alltags geworden. Auch Tanzpartnerin Patricija Ionel (31) ist überrascht, dass Willi so denkt: "Ich frage mich manchmal auch, wie kannst du es immer noch lieben, es ist so anstrengend. Wir kämpfen jeden Tag und am Ende sagt er 'ich liebe Tanzen'." Die intensive Vorbereitung auf die Show zahlt sich aus, denn mit jeder Probe wird deutlich, wie sehr er über sich hinauswächst und eine Seite zeigt, die seine Fans bisher so nicht kannten.

Willi hat sich als Social-Media-Star und Sportler einen Namen gemacht und ist vor allem durch seine Präsenz in den sozialen Medien bekannt geworden. Der gebürtige Willi Willwohl, der unter dem Namen Willi Whey agiert, wurde am 31. August 1994 geboren. Privat ist der Beziehungsstatus des 31-Jährigen derzeit unklar. Kinder hat der Influencer keine. Dass er nun bei "Let's Dance" eine ganz andere Facette seines Könnens präsentiert, überrascht nicht nur seine Fans, sondern offenbar auch ihn selbst.

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