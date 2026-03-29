Britney Spears durchlebt wohl wieder schwere Zeit wegen Ex

Britney Spears (44) befindet sich laut Insidern in einer tiefen emotionalen Krise. Die Sängerin, die Anfang März wegen Trunkenheit am Steuer in Ventura festgenommen wurde, soll in den Wochen vor ihrer Verhaftung intensive Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) geführt haben. Im Zentrum der Streitigkeiten stehen die gemeinsamen Söhne Sean Preston Federline (20) und Jayden James Federline (19), wie ein enger Freund gegenüber dem Magazin OK! verriet. "Britney ist in einen extrem fragilen und beunruhigenden Zustand zurückgefallen, nachdem es wochenlang zu intensiven Auseinandersetzungen und emotionalen Konfrontationen mit Kevin kam", so die Quelle. Die 44-Jährige verbrachte damals neun Stunden im Polizeigewahrsam, nachdem sie gegen drei Uhr morgens im Ventura County Sheriff's Office registriert worden war. Beamte hatten sie zuvor angehalten, weil sie in einem BMW Cabrio angeblich auffällig fuhr und die Rücklichter nicht funktionierten.

Die Konflikte mit Kevin sollen sich besonders belastend auf Britney ausgewirkt haben, da sie zuvor eine Phase der Annäherung mit ihren Söhnen erlebt hatte. Ende vergangenen Jahres hatten Sean und Jayden wieder mehr Zeit mit ihrer Mutter verbracht, nachdem sie negativ auf Kevins Memoiren "You Thought You Knew" reagiert hatten. Doch als die beiden zu ihrem Vater nach Hawaii zurückkehrten, verschlechterte sich die Situation erneut. Kevin hatte in Interviews schwere Vorwürfe gegen Britney erhoben und behauptet, sie würde Substanzen und Alkohol konsumieren. "Ich will nicht, dass das ein weiterer Whitney Houston-Fall wird. Ich will nicht, dass das eine Amy Winehouse-Situation wird", sagte er. Zudem behauptete der 47-Jährige, Britney würde aus Mexiko Drogen und Pillen beschaffen. Aus Britneys Umfeld heißt es, diese öffentlichen Anschuldigungen hätten sie tief getroffen, besonders da sie Kevin und die Jungs jahrelang finanziell unterstützt habe.

Britney hatte zuvor große Anstrengungen unternommen, um ihr Familienleben zu stabilisieren. Sie verkaufte ihren Musikkatalog für 172.830.971 Euro, um sich auf ihre Kinder zu konzentrieren und Jaydens Ambitionen in der Musikbranche zu unterstützen. Die Sängerin wollte 2026 zu einem Jahr "für die Kinder" machen, doch die erneute Entfremdung von ihren Söhnen löste offenbar eine Abwärtsspirale aus. Nach ihrer Festnahme Anfang März, bei der sie laut Berichten während der Aufnahme ins Gewahrsam viel weinte, begann Britney jedoch, Hilfe anzunehmen. Ihr Manager Cade Hudson erklärte gegenüber OK!, dass ihre Söhne planen, bald wieder Zeit mit ihr zu verbringen. "Hoffentlich kann sie die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht. Ihre Angehörigen wollen nun einen längst überfälligen Plan ausarbeiten, um ihr Wohlbefinden nachhaltig zu stärken", sagte er. Seitdem soll die Sängerin konsequent an ihrer Genesung arbeiten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears und Kevin Federline, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021